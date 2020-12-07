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ЕС подготовит третий пакет санкций против Беларуси на следующей неделе

Новина українською → Брюссель, Понедельник 07 декабря 2020 12:09
ЕС подготовит третий пакет санкций против Беларуси на следующей неделе Фото: Евросоюз готовит новые санкции против Беларуси (flickr.com/libereurope)
Автор: РБК-Украина

Европейский союз завершает подготовку третьего пакета санкций против Беларуси. Ожидается, что его одобрят уже на следующей неделе.

Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Третий пакет санкций ЕС против Беларуси должен быть завершен на следующей неделе. Около 40 позиций - в основном физические лица, но также есть и некоторые юридические лица", - отметил журналист.

Напомним, ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Европейский союз может расширить санкции против режима президента Беларуси Александра Лукашенко. В частности, Брюссель требует от него пойти на уступки протестующим и прекратить насилие против белорусского народа.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью РБК-Украина заявил, что выступает против введения экономических санкций против Беларуси

"Если брать за стартовую точку нынешнюю ситуацию в Беларуси, то я пока против любых экономических санкций против белорусских компаний или секторов экономики", - заявил он и добавил, что торговля одинаково важна для обеих стран.

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