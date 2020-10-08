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Евросоюзу нужна Россия для решения конфликта в Украине, - Маас

Новина українською → Братислава, Четверг 08 октября 2020 15:30
Евросоюзу нужна Россия для решения конфликта в Украине, - Маас Фото: Хайко Маас (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Европейскому союзу нельзя прекращать диалог с Российской Федерацией. Он необходим для решения конфликтов, в том числе и в Украине.

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас во время выступления на форуме GLOBSEC2020 в Братиславе.

По его словам, Евросоюз должен продолжать противостоять России в тех случаях, когда она нарушает международные нормы. При этом необходимо сохранить диалог.

"Мы должны уметь играть жестко, но в то же время мы не должны допускать прекращения диалога. Нам нужна Россия для решения конфликтов в Ливии, Сирии и в Украине", - сказал Маас.

Напомним, ранее сообщалось, что Франция и Германия готовят санкции против России в связи с отравлением Алексея Навального веществом типа "Новичок". Париж и Берлин неоднократно призывали Москву к сотрудничеству, однако пока в РФ не предоставили информацию о причинах отравления.

Также в интервью РБК-Украина бывший командующий войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес заявил, что конфликт на Донбассе может стать замороженным.

До этого в украинской делегации в Трехсторонней контактной группе заявили, что Россия хочет законсервировать конфликт на Донбассе.

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