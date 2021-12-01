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Ермак заявил о высоких рисках полномасштабной эскалации со стороны РФ зимой

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Киев, Среда 01 декабря 2021 09:17
Ермак заявил о высоких рисках полномасштабной эскалации со стороны РФ зимой Фото: глава ОП Андрей Ермак (president.gov.ua)
Автор: Сергей Щербина, Анастасия Рокитна

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о высоких рисках полномасштабной эскалации со стороны РФ зимой. Он надеется, что этого не произойдет.

Об этом Ермак заявил в интервью РБК-Украина.

Он оценил угрозу полномасштабной эскалации со стороны РФ.

"Скажу так: риски высоки, но я надеюсь, что этого не произойдет", - сообщил он.

Ермак также озвучил свое мнение относительно того, зачем все это Кремлю. По его словам, вся мотивация в большой политике - большие интересы, и можно только догадываться.

"Я считаю, мы делаем все, в том числе, на дипломатической арене. Об этом не принято много говорить, но поверьте, мы делаем все возможное. И мы испытываем огромное уважение к нашему президенту и нашей стране. Все ценят его честность и считают его сильным лидером. И поэтому сегодня все, что планируется руководством Украины, проходит в рамках практически ежедневных консультаций с другими мировыми лидерами", - заявил он.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что о новом вторжении России в Украину говорили еще в начале года. По его словам, этого так и не произошло.

Ранее президент Турции Регдеп Тайип Эрдоган предложил стать посредником между Украиной и Россией.

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