Ермак о Бурбе: его привел ко мне Аваков

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал о знакомстве с уже бывшим руководителем Главного управления разведки Минобороны Василием Бурбой. По его словам, его к нему привел экс-глава МВД Арсен Аваков.

Об этом Ермак заявил в интервью РБК-Украина .

Он рассказал, как познакомился с Бурбой, когда тот был начальником ГУР МО.

"Его привел ко мне Арсен Аваков. Арсен Борисович сказал, что со мной хочет поговорить один человек", - рассказал он.

Ермак рассказал, что Аваков представил их друг другу и сказал - "А теперь оставлю вас вдвоем".

"И дальше господин Бурба начал мне рассказывать о том, что ему известно о якобы существовании каких-то пленок, на которых есть мой брат, и что он может помочь мне решить какую-то проблему", - рассказал глава ОП.