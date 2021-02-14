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Джонсон призовет лидеров G7 к глобальному распространению COVID-вакцин

Новина українською → Воскресенье 14 февраля 2021 02:45
Джонсон призовет лидеров G7 к глобальному распространению COVID-вакцин Фото: Борис Джонсон (wikipedia org MoD Crown)
Автор: Инна Собора

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон проведет виртуальную встречу лидеров G7 на следующей неделе. Он планирует призвать политиков к действиям по обеспечению равного глобального распространения вакцин от коронавируса и предотвращению будущих пандемий.

Об этом пишет Reuters.

Встреча лидеров "большой семерки" станет первым крупным многосторонним мероприятием Джо Байдена в качестве президента США.

"Решения стоящих перед нами проблем - от колоссальной миссии по доставке вакцин для каждой отдельной страны до борьбы за устранение ущерба, нанесенного нашим экосистемам, и обеспечение устойчивого восстановления от коронавируса - лежат в обсуждениях, которые мы ведем с нашими друзьями и партнерами по всему миру", - сказал Джонсон.

Ожидается, что он призовет G7 работать над глобальным подходом к пандемиям, таким как разработка системы раннего предупреждения, которая положит конец "националистической и вызывающей разногласие политике, которая омрачила первоначальный ответ на коронавирус".

"Теперь правительства стран мира несут ответственность за совместную работу, чтобы максимально эффективно использовать эти вакцины", - говорится в заявлении британского премьера.

Ранее сообщалось, что Великобритания проведет саммит Группы семи (G7) с 11 до 13 июня. Он пройдет в курортном городке Карбис-Бэй на Атлантическом побережье полуострова Корнуолл.

РБК-Украина писало, что Джонсон отреагировал на намерение Европейского союза контролировать экспорт вакцин от коронавируса. Джонсон заявил, что не хочет видеть ограничений со стороны ЕС.

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