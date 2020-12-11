Из-за драки в отеле: представителя омбудсмена на Донбассе уволили
Из-за драки в отеле представителя омбудсмена по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей Павла Лисянского уволили. Увольнение стало результатом проведенной служебной проверки.
Об этом омбудсмен Людмила Денисова написала в Telegram.
"Служебная проверка инцидента, который произошел 5 декабря между представителем по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей Павлом Лисянским и работником гостиничного комплекса "Монарх", расположенного в городе Святогорск - проведена. С сегодняшнего дня он уволен с занимаемой должности", - сказано в сообщении.
Напомним, ранее стало известно, что Лисянский устроил драку в гостинице. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что он сам рассказал ей о драке. В связи с этим Денисова инициировала служебную проверку и отстранила Лисянского как минимум до 21 декабря.
Региональный телеканал опубликовал видео драки с участием Лисянского.
Как писало РБК-Украина, ранее Лисянский заявлял, что Российская Федерация начала призывать жителей оккупированного Донбасса в свою армию. На службу берут мужчин с российскими паспортами.