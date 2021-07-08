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Дело Медведчука: суд рассматривает продление меры пресечения

Новина українською →
Киев, Четверг 08 июля 2021 09:31
Дело Медведчука: суд рассматривает продление меры пресечения Фото: нардеп Виктор Медведчук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Печерский районный суд Киева рассматривает продление меры пресечения народному депутату Виктору Медведчуку. Он сейчас под домашним арестом.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Отметим, мера пресечения истекает 9 июля.

В чем подозревают Медведчука:

  • покушение на расхищение природных ресурсов (по версии следствия, в 2015 году фигуранты дела вступили в сговор с чиновником правительства РФ для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря);
  • передача российским спецслужбам сведений, содержащих гостайну (в 2020 году Медведчук передал сведения о секретном подразделении украинской армии);
  • антиукраинская деятельность (Медведчука подозревают в намерении создать инфраструктуру влияния через украинцев, работающих в РФ);

Напомним, суд продлил сроки расследования по делу Медведчука.

Подробности о расследовании против одного из лидеров ОПЗЖ и введенных против него санкциях, читайте в материале РБК-Украина "Дело Медведчука. Что происходит с расследованием и чем политик отвечает власти".

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