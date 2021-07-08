Дело Медведчука: суд рассматривает продление меры пресечения
Фото: нардеп Виктор Медведчук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Печерский районный суд Киева рассматривает продление меры пресечения народному депутату Виктору Медведчуку. Он сейчас под домашним арестом.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Отметим, мера пресечения истекает 9 июля.
В чем подозревают Медведчука:
- покушение на расхищение природных ресурсов (по версии следствия, в 2015 году фигуранты дела вступили в сговор с чиновником правительства РФ для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря);
- передача российским спецслужбам сведений, содержащих гостайну (в 2020 году Медведчук передал сведения о секретном подразделении украинской армии);
- антиукраинская деятельность (Медведчука подозревают в намерении создать инфраструктуру влияния через украинцев, работающих в РФ);
Напомним, суд продлил сроки расследования по делу Медведчука.
Подробности о расследовании против одного из лидеров ОПЗЖ и введенных против него санкциях, читайте в материале РБК-Украина "Дело Медведчука. Что происходит с расследованием и чем политик отвечает власти".