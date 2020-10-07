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В бюджет-2021 подали более 5 тысяч поправок

Новина українською → Украина, Среда 07 октября 2020 15:58
В бюджет-2021 подали более 5 тысяч поправок Фото: Евгения Кравчук (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

К законопроекту о государственном бюджете на 2021 год депутаты Верховной рады внесли более пять тысяч поправок. Бюджетный комитет парламента будет рассматривать их на следующей неделе.

Об этом заявила замглавы фракции партии "Слуга народа" Евгения Кравчук в эфире телеканала "Прямой".

"На следующей неделе бюджетный комитет будет рассматривать тщательно поправки (к проекту госбюджета на 2021, - ред.). Подано около пяти тысяч поправок в бюджет", - рассказала нардеп.

Она отметила, что в случае необходимости бюджетный комитет будет работать в режиме видеоконференции.

По мнению Кравчук, депутаты смогут собраться 20 октября на заседание Рады для рассмотрения бюджета-2021 в первом чтении.

По ее словам, сейчас в парламенте болеют 22 народных депутата.

"Сейчас болеет, насколько я помню, 22 народных депутата в целом в Верховной раде и в нашей фракции - девять. К сожалению, вчера еще добавился еще один положительный тест у одного из моих коллег", - добавила парламентарий.

Как писало РБК-Украина, Рада 20 октября должна рассмотреть проект государственного бюджета на 2021 год в первом чтении. Это крайний срок, когда ВР должна одобрить бюджет за основу.

Напомним, спикер ВР Дмитрий Разумков ранее заявил, что парламент будет настаивать на увеличении расходов в госбюджете для эффективного реагирования на чрезвычайные ситуации в связи с пожарами в Луганской области.

Кроме того, в проект бюджета на 2021 год Министерство здравоохранения заложило 15,08 млрд гривен на вакцины против COVID-19.

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