ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Британии готовят замену премьер-министру Джонсону, - Bloomberg

Новина українською → Лондон, Среда 07 октября 2020 16:28
В Британии готовят замену премьер-министру Джонсону, - Bloomberg Фото: Борис Джонсон (wikipedia org MoD Crown)
Автор: РБК-Украина

Британские консерваторы подыскивают замену действующему премьер-министру Борису Джонсону. Его на посту главы правительства может заменить нынешний министр финансов Риши Сунак.

Об этом пишет Bloomberg.

Издание отмечает, что консерваторы не довольны стратегией Джонсона в борьбе с коронавирусом и тем, что переговоры о торговой сделке с ЕС зашли в тупик. По данным Bloomberg, Сунак уже начал проводить встречи с депутатами, которые в итоге могут поддержать именно его кандидатуру.

В частности, он начал собирать небольшие группы консерваторов у себя на завтраках в своем офисе рядом со штаб-квартирой Джонсона. На этих встречах Сунак интересуется ситуацией на округах и открыто критикует ошибки правительства.

Один из собеседников Bloomberg подчеркивает, что Сунак "идет по пути премьер-министра". Издание напоминает, что именно консерваторы определят время следующих выборов и предложат двух кандидатов, которые поборются за высокий пост на общенациональном голосовании партии.

Напомним, ранее Джонсон объявил о начале второй волны коронавируса в Великобритании.

Кроме того, он обвинял Евросоюз в угрозе продовольственной блокады Британии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Премьер-министр Великобритания Борис Джонсон
NEWS
Повторный карантин в Украине: прогноз Всемирного банка
Александр Белоусфинансовый редактор Повторный карантин в Украине: прогноз Всемирного банка
DAILY
Брюссель на позитиве. Чем для Украины закончился саммит с ЕС
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Брюссель на позитиве. Чем для Украины закончился саммит с ЕС