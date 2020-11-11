Азербайджан оценит ущерб от войны и потребует от Армении компенсаций

Азербайджан намерен оценить ущерб от войны в Нагорном Карабахе. После этого через суд от Армении потребуют компенсации

Об этом заявил президент Ильхам Алиев, передает "Интерфакс-Азербайджан".

По его словам, для оценки пригласят международных экспертов. Они должны провести расчеты по ущербу экологии, инфраструктуре, мирным жителям, которые потеряли жилье, а также историческому наследию Азербайджана.

"После этого, конечно, будут судебные процессы, иски против армянского государства, и мы уже к этому готовимся", - заявил Алиев.

Он также добавил, что Баку восстановит разрушенную инфраструктуру в Нагорном Карабахе.

Напомним, ранее Алиев заявил о победе Азербайджана в войне за Нагорный Карабах.

"Отечественная война окончена. Азербайджан одержал блестящую победу в этой войне, наши земли были освобождены от оккупации, мы изгнали оккупантов с наших земель", - заявил он.

Кроме того, сегодня Турция и Россия подписали протокол о мониторинговом центре по Карабаху. Обе стороны будут контролировать режим прекращения огня в регионе. При этом миротворческая миссия ограничится только российскими военнослужащими.