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Аваков назвал условие своей отставки

Новина українською → Киев, Вторник 02 марта 2021 11:06
Аваков назвал условие своей отставки Фото: Арсен Аваков (mvs.gov.ua)
Автор: Андрей Козловский

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал условие своей отставки. Он ушел бы в отставку, если бы решения президента Владимира Зеленского были несовместимы с его внутренним миром.

Об этом он заявил в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

"Очень важно иметь доверие со стороны президента, потому что ты с человеком каждый день работаешь. У него полномочия, которые ему дали люди", - сказал глава ведомства.

По его словам, Зеленский всегда выслушивает другую позицию и не всегда сразу принимает решения. Также по словам министра, он часто ведет дискуссии с президентом по тем или иным вопросам.

"Я не могу сказать, что я готов поддержать все решения, которые он принимает... Но во всех главных решениях, которые принимает Зеленский, - мне это подходит. Потому что если бы он принимал решения, которые несовместимы с моим внутренним миром, я бы сказал: "Извините, я пошел в отставку", - сказал Аваков.

Напомним, летом прошлого года было несколько акций протеста против министра внутренних дел. Тогда Арсен Аваков предлагал уйти в отставку, однако Владимир Зеленский не согласился.

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