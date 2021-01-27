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Выразили недоверие: в Раде хотят сменить главу аграрного комитета Сольского

Новина українською → Украина, Среда 27 января 2021 18:04
Выразили недоверие: в Раде хотят сменить главу аграрного комитета Сольского Фото: Николай Сольский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Владислав Красинский, Юлия Струк

Аграрный комитет Верховной рады просит отстранить от должности главы народного депутата Николая Сольского. Такое решение комитет принял в ходе сегодняшнего заседания.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал член комитета, нардеп Вадим Ивченко.

За выражение недоверия главе комитета проголосовали 13 членов из 25.

"Решение будет направлено главе Верховной рады, который должен поставить на голосование. Если 226 голосов поддержат это постановление, то тогда будет назначен глава комитета. Торги за смену главы комитета начались", - рассказал Ивченко.

По его словам, народные депутаты мотивировали свое решение тем, что работа комитета должна быть более эффективной.

Все депутаты от фракции "Слуги народа" проголосовали "за". Также поддержали отстранение несколько других парламентариев, в том числе из фракции "Батькивщина".

Напомним, ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия пригрозил народным депутатам исключением, если они не будут голосовать за закон о референдуме.

Стоит отметить, что Николай Сольский и Вадим Струневич не голосовали за данный проект закона. При этом 18 членов фракции отсутствовали, а остальные проголосовали "за".

Так, вчера Верховная рада приняла во втором чтении закон о народовластии через всеукраинский референдум. За его принятие проголосовали 255 нардепов, из которых 226 - от фракции СН.

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