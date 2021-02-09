Всеукраинский форум о коронавирусе и рекордные снегопады: новости за 8 февраля
В Киеве прошел всеукраинский форум о коронавирусе, председатель Конституционного суда Украины Александр Тупицкий проиграл судебное дело против Управления госохраны, после рекордных снегопадов Украину более чем на неделю охватят морозы. Подробнее о том, что произошло в понедельник, 8 февраля – в материале РБК-Украина
Всеукраинский форум о коронавирусе: основные заявления
8 февраля в Киеве начался Всеукраинский форум "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы". Первую сессию открыл президент Владимир Зеленский, также присутствовали представители ВОЗ, Евросоюза, чиновники и эксперты. Основные заявления:
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна будет отменять ограничения для людей, которые вакцинируются от коронавируса. А также для тех, кто переболел COVID-19.
- Зеленский рассказал, какие категории украинцев не имеют права отказаться от вакцинации. При этом она пока остается добровольной.
- Президент готов "личным примером" продемонстрировать украинцам безопасность и необходимость вакцинации от коронавируса, которая должна начаться уже через неделю.
- Зеленский заявил, что сейчас нет подтверждения результативности российской вакцины от коронавируса. Экспериментировать на украинцах не будут.
- В Украине планируют провакцинировать от коронавируса минимум 60% граждан. Сначала будут группы риска. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о двух тестах, которые должен пройти мир во время пандемии коронавируса. Один из них - это восстановление полноценной мобильности.
Тупицкий проиграл суд против Управления госохраны. Его пока не будут впускать в КСУ
Председатель Конституционного суда Украины Александр Тупицкий проиграл судебное дело против Управления госохраны. Его сотрудники не пускали судью в здание КСУ. Об этом сообщает пресс-служба Окружного административного суда Киева.
В ОАСК подчеркивают, что истец не предоставил надлежащих и допустимых доказательств в подтверждение существования очевидной опасности причинения вреда его правам и интересам до принятия решения по данному делу.
Воинские части и базы: РФ нарастила военный потенциал в Крыму более чем вдвое
В Национальном центре управления и испытаний космических средств Украины фиксируют новые военные объекты в оккупированном Россией Крыму. РФ нарастила военный потенциал более чем вдвое. Об этом сообщает "Крым.Реалии".
Указано, что на одном из самых свежих снимков зафиксирован поселок Новоозерное, где в конце 2020 года посреди степи появилась военная база.
Германия, Швеция и Польша зеркально выcлали российских дипломатов
Германия, Швеция и Польша объявили о высылке российских дипломатов. Это зеркальный ответ на действия России, которая на прошлой неделе объявила персонами нон грата дипломатов из этих стран за участие в акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.
По состоянию на 17:40 по Киеву стало известно, что Швеция официально высылает российского дипломата.
У Путина назвали Украину частью "русского мира"
В Кремле считают Украину частью "русского мира". Российской власти не нравится отрицание этого со стороны Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает "РИА Новости".
По его словам, Москве не нравится имеющая место в Киеве линия на отрицание этой "общности". "Русский мир был и будет оставаться приоритетом для российского государства", - заявил он.
Клуб акционеров: что происходит в ОПЗЖ и кто влияет на партию
"Оппозиционная платформа – За життя" вырвалась на первое место в соцопросах, опередив "Слугу народа". Но давние конфликты, различия во взглядах партийного руководства и санкционный удар от Зеленского могут подрезать ОПЗЖ "крылья" на взлете. Из-за этого часть электората может уйти к другим партиям из условного бело-голубого лагеря. Подробнее – в материале РБК-Украина.
После рекордных снегопадов Украину более чем на неделю охватят морозы
Западный циклон на этой неделе принесет снег до 40 сантиметров в северную часть Украины. На следующей неделе после прихода антициклона снег прекратится, но температура понизится. Об этом РБК-Украина сказал начальник отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык.
"На этой неделе будут снегопады, которые завершатся до 13-14 февраля. Холода не закончатся ни на этой неделе, ни на следующей", - сказал он.