Всеукраинский форум о коронавирусе и рекордные снегопады: новости за 8 февраля

В Киеве прошел всеукраинский форум о коронавирусе, председатель Конституционного суда Украины Александр Тупицкий проиграл судебное дело против Управления госохраны, после рекордных снегопадов Украину более чем на неделю охватят морозы. Подробнее о том, что произошло в понедельник, 8 февраля – в материале РБК-Украина

Всеукраинский форум о коронавирусе: основные заявления

8 февраля в Киеве начался Всеукраинский форум "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы". Первую сессию открыл президент Владимир Зеленский, также присутствовали представители ВОЗ, Евросоюза, чиновники и эксперты. Основные заявления:

Тупицкий проиграл суд против Управления госохраны. Его пока не будут впускать в КСУ

Председатель Конституционного суда Украины Александр Тупицкий проиграл судебное дело против Управления госохраны. Его сотрудники не пускали судью в здание КСУ. Об этом сообщает пресс-служба Окружного административного суда Киева.

В ОАСК подчеркивают, что истец не предоставил надлежащих и допустимых доказательств в подтверждение существования очевидной опасности причинения вреда его правам и интересам до принятия решения по данному делу.

Воинские части и базы: РФ нарастила военный потенциал в Крыму более чем вдвое

В Национальном центре управления и испытаний космических средств Украины фиксируют новые военные объекты в оккупированном Россией Крыму. РФ нарастила военный потенциал более чем вдвое. Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Указано, что на одном из самых свежих снимков зафиксирован поселок Новоозерное, где в конце 2020 года посреди степи появилась военная база.

Германия, Швеция и Польша зеркально выcлали российских дипломатов

Германия, Швеция и Польша объявили о высылке российских дипломатов. Это зеркальный ответ на действия России, которая на прошлой неделе объявила персонами нон грата дипломатов из этих стран за участие в акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

По состоянию на 17:40 по Киеву стало известно, что Швеция официально высылает российского дипломата.

У Путина назвали Украину частью "русского мира"

В Кремле считают Украину частью "русского мира". Российской власти не нравится отрицание этого со стороны Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает "РИА Новости".

По его словам, Москве не нравится имеющая место в Киеве линия на отрицание этой "общности". "Русский мир был и будет оставаться приоритетом для российского государства", - заявил он.

Клуб акционеров: что происходит в ОПЗЖ и кто влияет на партию

"Оппозиционная платформа – За життя" вырвалась на первое место в соцопросах, опередив "Слугу народа". Но давние конфликты, различия во взглядах партийного руководства и санкционный удар от Зеленского могут подрезать ОПЗЖ "крылья" на взлете. Из-за этого часть электората может уйти к другим партиям из условного бело-голубого лагеря. Подробнее – в материале РБК-Украина.

После рекордных снегопадов Украину более чем на неделю охватят морозы

Западный циклон на этой неделе принесет снег до 40 сантиметров в северную часть Украины. На следующей неделе после прихода антициклона снег прекратится, но температура понизится. Об этом РБК-Украина сказал начальник отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык.

"На этой неделе будут снегопады, которые завершатся до 13-14 февраля. Холода не закончатся ни на этой неделе, ни на следующей", - сказал он.