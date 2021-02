Трагедия на Донбассе и провал голосования за импичмент Трампа: новости за выходные

На Донбассе бойцы ООС подорвались на неизвестном устройстве, сенат США провалил голосование по второму импичменту Дональда Трампа, в Японии произошло сильное землетрясение. Подробнее о том, что произошло на выходных, 13-14 февраля, - в материале РБК-Украина

На Донбассе бойцы ООС подорвались на неизвестном устройстве, трое погибших

На Донбассе украинские военнослужащие подорвались на неизвестном устройстве. В результате трое бойцов погибли. Инцидент произошел недалеко от населенного пункта Новолуганское.

Зеленский поручил расследовать обстоятельства инцидента министру обороны Андрею Тарану и главнокомандующему Вооруженными силами Украины Руслану Хомчаку.

Подозреваемого в убийстве Окуевой выпустили из-под стражи

Апелляционный суд изменил меру пресечения подозреваемому в убийстве добровольца Амины Окуевой Игорю Редькину. Его отпустили из-под стражи под домашний арест. Об этом сообщает Hromadske со ссылкой на прокуратуру Киевской области.

Также суд отпустил из-под стражи и других членов группы Редькина, которых подозревают к ряду других заказных убийств.

Путин заявил, что "не бросит Донбасс"

Президент Российской Федерации Владимир Путин сделал заявление относительно украинского Донбасса. Он утверждает, что не собирается бросать Донбасс "несмотря ни на что".

Во время общения с журналистами Путин заявил, что у него "перед глазами стоят некоторые люди, которые получили травмы и увечья, особенно дети, в Донбассе".

Сенат США провалил голосование по второму импичменту Трампа

Сенат США не поддержал объявление импичмента для 45-го президента Дональда Трампа. В результате голосования не было набрано две трети необходимых голосов для утверждения импичмента.

Трамп был первым президентом в истории США, которому дважды объявляли импичмент. Но в обоих случаях процедура не завершалась успешно в Сенате, где для признания вины нужно набрать минимум 67 голосов или две трети от всего количества сенаторов.

В Японии произошло сильное землетрясение

В Японии зафиксировали землетрясение магнитудой 7.0 - 7.2. Оно произошло неподалеку региона Фукусима.

В результате землетрясения пострадали около 150 человек. Еще 950 тысяч домохозяйств оказались без электричества. В префектурах Мияги и Фукусима начались перебои с водоснабжением. Кроме того, из-за обвалов оказались перекрыты некоторые дороги, нарушено движение скоростных поездов. О погибших пока не сообщается.

Сотни тысяч демонстрантов протестуют в Мьянме, в Янгон вошли танки

В воскресенье, 14 февраля, в Мьянме снова сотни тысяч людей вышли на улицы, протестуя против военного переворота. В крупнейший город Мьянмы Янгон вошла колонна танков.

Напомним, 1 февраля военные в Мьянме захватили власть в стране и арестовали президента. Военные устроили переворот из-за поражения на выборах. Во время протеста против переворота в Мьянме произошло кровопролитие. Силовики открыли огонь по участникам протеста, которые требовали освобождения президента.

В Гвинее объявили об эпидемии Эболы

Правительство африканского государства Гвинея объявило об эпидемии Эболы на юго-востоке страны. Там находят наличие вируса в анализах уже умерших пациентов.

Эпидемию объявили в префектуре Нзерекоре и районе Гуеке на юго-востоке страны.

Илон Маск неожиданно пригласил Путина на разговор

Известный американский предприниматель, основатель компаний Space X и Tesla Илон Маск на своей странице в Twitter снова отличился заявлением и поднял немало шума в соцсети. В этот раз бизнесмен решил не влиять на рынок криптовалют, а просто позвал президента России Владимира Путина пообщаться с ним в приложении Clubhouse.

В своем сообщении в социальной сети Twitter Маск отметил аккаунт президента России и добавил фразу "would you like join me for a conversation on Clubhouse?", а ниже добавил еще на русском языке: "было бы большой честью поговорить с вами". Американский бизнесмен не уточнил темы, которые планирует обсудить с руководством России.

В Украине начинается "сезон" трескучих морозов: где будет ниже 20-ти градусов

Погода в Украине в течение следующей недели принесет сезон "трескучих морозов". Синоптики говорят, что будет не просто холодно, а очень холодно. Где будет ниже -20-ти градусов, и когда морозы ослабнут - читайте в материале.