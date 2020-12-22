Сыну Гладковского объявили подозрение, а в Харьков привезли тело Кернеса: новости за 21 декабря

В Минздраве Британии заявили, что ситуация с новым типом COVID вышла из-под контроля, сыну бывшего первого замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Олега Гладковского объявили подозрение по делу "Укроборонпрома", в Харькове приземлился борт с телом умершего мэра города - Геннадия Кернеса. Подробнее о том, что произошло в понедельник, 21 декабря – в материале РБК-Украина

Коронавирус в Украине и в мире: последние новости

В Харьков привезли тело Кернеса

Вечером 21 декабря в Харькове приземлился борт с телом умершего мэра города - Геннадия Кернеса. Его похороны состоятся в среду, 23 декабря. О прибытии самолета сообщило местное издание "Объектив".

В день похорон Кернеса, 23 декабря, в Харькове будет объявлен траур. Такое распоряжениевыдал секретарь городского совета Игорь Терехов.

В Киеве прошел протест под Офисом президента: демонстранты жгли файеры

В Киеве в понедельник, 21 декабря, прошла акция протеста под стенами Офиса президента. Демонстранты выступили против назначения на должность нового министра образования Сергея Шкарлета. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Организаторами акции протеста выступили студенческие и молодежные общественные организации Украины. Протестующие вышли под стены ОП с плакатами: "Стоп Шкарлет", "Плагиатора Шкарлета - вон". Они требовали отстранения Шкарлета от должности министра образования.

Витренко назначили исполняющим обязанности главы Минэнерго, Буславец - уволили

Бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко назначили на должность первого заместителя и исполняющего обязанности министра энергетики. В то же время Ольгу Буславец уволили с должности первого замминистра энергетики. Об этом РБК-Украина сообщили источники в Кабинете министров.

Такое решение было принято на внеочередном заседании правительства в понедельник, 21 декабря.

Миссия МВФ начала работу в Украине. От нее зависит очередной транш

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) в понедельник, 21 декабря, начала работу в Украине. От ее результатов зависит предоставление очередного транша. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время разговора с главой Европейского банка развития и реконструкции (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо, передает сайт президента.

Зеленский отметил, что до конца года портфель проектов ЕБРР в Украине может достичь 900 млн евро. Он также поблагодарил Рено-Бассо за инвестиции в Украину, несмотря на мировой экономический кризис.

Сыну Гладковского объявили подозрение по делу "Укроборонпрома", - источник

По делу "Укроборонпрома" объявили подозрение Игорю Гладковскому - сыну бывшего первого замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Олега Гладковского. Его подозревают в получении взяток за обеспечение компании "Оптимумспецдеталь" контрактами с "Укроборонпромом".

По данным следствия, фигурант обеспечивал "Оптимумспецдетали" преференции при заключении договоров и расчетов с предприятиями "Укроборонпрома" и получал за это 50% от общей суммы незаконно полученной прибыли.

Умер создатель культового мультфильма "Ну, погоди!"

В России умер Александр Курляндский, известный писатель и сценарист, автор культового сериала "Ну, погоди!". Ему было 82 года. Об уходе Курляндского сообщил в Facebook его друг и коллега, сценарист Михаил Липскеров.

"Выдержек из телефонных разговоров с А. Курляндским не будет. Одного из нас больше нет", - написал он. https://www.rbc.ua/rus/styler/umer-sozdatel-kultovogo-seriala-nu-pogodi-1608541587.html

На Гавайях началось извержение вулкана Килауэа, объявлен красный уровень угрозы

На Гавайских островах началось извержение вулкана Килауэа. Он является одним из самых больших и активных на Гавайских островах. Об этом сообщает ABC, ссылаясь на данные сейсмологов.

Объявлен красный уровень угрозы. Извержение также вызвало землетрясение магнитудой 4,4.

Типичная новогодняя погода: Укргидрометцентр дал прогноз до 1 января

В новогоднюю ночь 2021 года в Украине ожидается типичная для последних лет погода. По предварительному прогнозу, морозов не будет, возможны небольшие осадки. Об этом РБК-Украина сказал начальник отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык.

В новогоднюю ночь возможны осадки, температура около нуля.