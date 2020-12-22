Сыну Гладковского объявили подозрение, а в Харьков привезли тело Кернеса: новости за 21 декабря
В Минздраве Британии заявили, что ситуация с новым типом COVID вышла из-под контроля, сыну бывшего первого замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Олега Гладковского объявили подозрение по делу "Укроборонпрома", в Харькове приземлился борт с телом умершего мэра города - Геннадия Кернеса. Подробнее о том, что произошло в понедельник, 21 декабря – в материале РБК-Украина
Коронавирус в Украине и в мире: последние новости
- В Великобритании ситуация с новым штаммом коронавируса "вышла из-под контроля" властей. Мутировавший вирус распространяется слишком быстро.
- О приостановке авиаперелетов с Британией объявили в Нидерландах, Бельгии, Франции и других странах. Британия информирует Всемирную организацию здравоохранения об исследованиях нового штамма, а ВОЗ будет сообщать обществу о развитии ситуации.
- Из-за нового штамма коронавируса Израиль закрывает границы для иностранцев. Кроме того, ограничения затронут и граждан Израиля, которые возвращаются из других стран.
- Центр общественного здоровья назвал возможные причины появления нового штамма коронавируса SARS-CoV-2, который сейчас распространяется в Великобритании и других странах. Сейчас есть два возможных объяснения мутации коронавируса.
- Министерство здравоохранения Украины сообщило об уменьшении случаев коронавируса. Это продолжается уже третью неделю подряд.
- Украинские ученые разработали комбинированный ПЦР-тест, которым одновременно можно выявить COVID и два штамма вируса гриппа. Продолжительность проведения такого теста составляет около 6 часов.
- Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило использование вакцины от коронавируса Comirnaty, которую разработали компании Pfizer и BioNTech. Эта вакцина стала первой, которую рекомендовали применять в ЕС.
- В Днепре медики в течении двух недель спасали медсестру из Волновахи, у которой коронавирус поразил 95% легких. Пациентку уже готовят к выписке, хотя шансов у нее выжить было совсем немного.
В Харьков привезли тело Кернеса
Вечером 21 декабря в Харькове приземлился борт с телом умершего мэра города - Геннадия Кернеса. Его похороны состоятся в среду, 23 декабря. О прибытии самолета сообщило местное издание "Объектив".
В день похорон Кернеса, 23 декабря, в Харькове будет объявлен траур. Такое распоряжениевыдал секретарь городского совета Игорь Терехов.
В Киеве прошел протест под Офисом президента: демонстранты жгли файеры
В Киеве в понедельник, 21 декабря, прошла акция протеста под стенами Офиса президента. Демонстранты выступили против назначения на должность нового министра образования Сергея Шкарлета. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
Организаторами акции протеста выступили студенческие и молодежные общественные организации Украины. Протестующие вышли под стены ОП с плакатами: "Стоп Шкарлет", "Плагиатора Шкарлета - вон". Они требовали отстранения Шкарлета от должности министра образования.
Витренко назначили исполняющим обязанности главы Минэнерго, Буславец - уволили
Бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко назначили на должность первого заместителя и исполняющего обязанности министра энергетики. В то же время Ольгу Буславец уволили с должности первого замминистра энергетики. Об этом РБК-Украина сообщили источники в Кабинете министров.
Такое решение было принято на внеочередном заседании правительства в понедельник, 21 декабря.
Миссия МВФ начала работу в Украине. От нее зависит очередной транш
Миссия Международного валютного фонда (МВФ) в понедельник, 21 декабря, начала работу в Украине. От ее результатов зависит предоставление очередного транша. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время разговора с главой Европейского банка развития и реконструкции (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо, передает сайт президента.
Зеленский отметил, что до конца года портфель проектов ЕБРР в Украине может достичь 900 млн евро. Он также поблагодарил Рено-Бассо за инвестиции в Украину, несмотря на мировой экономический кризис.
Сыну Гладковского объявили подозрение по делу "Укроборонпрома", - источник
По делу "Укроборонпрома" объявили подозрение Игорю Гладковскому - сыну бывшего первого замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Олега Гладковского. Его подозревают в получении взяток за обеспечение компании "Оптимумспецдеталь" контрактами с "Укроборонпромом".
По данным следствия, фигурант обеспечивал "Оптимумспецдетали" преференции при заключении договоров и расчетов с предприятиями "Укроборонпрома" и получал за это 50% от общей суммы незаконно полученной прибыли.
Умер создатель культового мультфильма "Ну, погоди!"
В России умер Александр Курляндский, известный писатель и сценарист, автор культового сериала "Ну, погоди!". Ему было 82 года. Об уходе Курляндского сообщил в Facebook его друг и коллега, сценарист Михаил Липскеров.
"Выдержек из телефонных разговоров с А. Курляндским не будет. Одного из нас больше нет", - написал он. https://www.rbc.ua/rus/styler/umer-sozdatel-kultovogo-seriala-nu-pogodi-1608541587.html
На Гавайях началось извержение вулкана Килауэа, объявлен красный уровень угрозы
На Гавайских островах началось извержение вулкана Килауэа. Он является одним из самых больших и активных на Гавайских островах. Об этом сообщает ABC, ссылаясь на данные сейсмологов.
Объявлен красный уровень угрозы. Извержение также вызвало землетрясение магнитудой 4,4.
Типичная новогодняя погода: Укргидрометцентр дал прогноз до 1 января
В новогоднюю ночь 2021 года в Украине ожидается типичная для последних лет погода. По предварительному прогнозу, морозов не будет, возможны небольшие осадки. Об этом РБК-Украина сказал начальник отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык.
В новогоднюю ночь возможны осадки, температура около нуля.