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Садовой заболел коронавирусом, а в Кривом Роге выбрали мэра: новости за 7 декабря

Новина українською → Вторник 08 декабря 2020 08:30
Садовой заболел коронавирусом, а в Кривом Роге выбрали мэра: новости за 7 декабря Коллаж РБК-Украина
Автор: РБК-Украина

Мэр Львова Андрей Садовой заболел коронавирусом, Генассамблея ООН поддержала усиленную резолюцию Украины по Крыму, на выборах мэра Кривого Рога одержал победу кандидат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Константин Павлов. Подробнее о том, что произошло в понедельник, 7 декабря - в материале РБК-Украина

Коронавирус в Украине: последние новости

Генассамблея ООН поддержала усиленную резолюцию Украины по Крыму

На заседании 7 декабря Генеральная ассамблея ООН поддержала проект усиленной резолюции Украины о российской милитаризации оккупированного Крыма.

Проект украинской резолюции поддержали 63 страны, против выступили 17, и еще 62 государства воздержались.

На выборах мэра Кривого Рога одержал победу Павлов

Во втором туре выборов мэра Кривого Рога одержал победу кандидат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Константин Павлов. За него проголосовали 56,97% избирателей.

Так, Павлова поддержали 97 591 избиратель. За его оппонента от партии "Слуга народа" Дмитрия Шевчика отдали свои голоса 69 369 избирателей.

Кассовые аппараты для ФОПов отсрочены: президент подписал закон

Введение кассовых аппаратов (РРО) для физических лиц предпринимателей (ФОП) отсрочили до 1 января 2022 года. Сегодня президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

ФОПы, которые являются плательщиками единого налога второй-четвертой групп и объем доходов которых в течение календарного года не превышает предельного объема дохода, установленного для первой группы плательщиков единого налога, кроме осуществляющих деятельность в сферах риска, могут не пользоваться РРО до 2021 года.

Запрет пластиковых пакетов и штрафы до 8500 гривен: комитет Рады поддержал закон

В Украине хотят штрафовать за использование пластиковых пакетов. Экологический комитет рекомендует Верховной раде окончательно запретить их оборот. Об этом сообщил глава Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский на своей странице в Facebook.

"Распространение пластиковых пакетов будет наказываться штрафом от 1700 до 3400 гривен. За повторное нарушение будет взиматься штраф от 3400 до 8500 гривен", - сообщил глава Минприроды.

Представитель омбудсмена на Донбассе устроил драку в гостинице (видео)

Представитель омбудсмена в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский устроил драку в гостинице. В связи с инцидентом проводится служебная проверка. Об этом в Facebook сообщила уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.

По ее словам, он сам сообщил ей о драке 5 декабря с сотрудником гостиничного комплекса "Монарх" в Святогорске. В связи с этим Денисова инициировала служебную проверку и отстранила Лисянского как минимум до 21 декабря.

Дмитрий Кулеба: Мы не останемся в конце мировой очереди на вакцину

Об открытии границ, закупке вакцины, переговорах по Донбассу и отношениях Украины с США, Евросоюзом, Венгрией, Беларусью и Молдовой – в интервью РБК-Украина рассказал глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Под Львовом преподаватель избила ученика: наносила удары по голове

Во Львовской области учительница украинского языка и литературы избила ученика на глазах у всего класса. Она кричала на него и обвиняла в проявлении неуважении к педагогу. Видео снял кто-то из детей в классе и его разместили в социальных сетях на различных ресурсах.

Что стало причиной конфликта между педагогом и учеником – неизвестно, так как женщина кричала так громко, что разобрать слова очень трудно. На данный момент неизвестно, какое наказание понесет педагог за физическое издевательство над ребенком.

В Киев пришла метеорологическая зима

Среднесуточная температура воздуха в Киеве в последний день осени, 30 ноября, опустилась до 1,0 градусов мороза. Стойкое снижение температуры ниже 0 градусов свидетельствует о начале метеорологической зимы в столице. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

Как отмечается в сообщении, зима пришла почти в срок, на четыре дня позже климатической нормы.

Сборная Украины узнала своих соперников на пути к ЧМ-2022

Сборная Украины во время жеребьевки узнала своих соперников по отбору на чемпионат мира-2022 в Катаре. Команда Андрея Шевченко была посеянная во вторую корзину по итогам ноябрьского рейтинга ФИФА.

"Сине-желтые" попали в группу D, которая состоит из пяти команд. Из первой корзины, где, как водится, были собраны самые грозные команды, в соперники попалась Франция, из третьей - Финляндия, четвертой - Босния и Герцеговина, последним соперником стал Казахстан.

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