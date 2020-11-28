Очередной антирекорд по коронавирусу и основные показатели проекта госбюджета-2021: новости за 27 ноября

В Украине впервые зарегистрировали более 16 тысяч случаев коронавируса за сутки, доработанный бюджет-2021 поступил в Раду, Александр Лукашенко обвинил Украину в планах "душить" Беларусь. Подробнее о том, что произошло в пятницу, 27 ноября, - в материале РБК-Украина

Коронавирус в Украине: последние новости

Доработанный бюджет-2021 поступил в Раду

Доработанный ко второму чтению проект закона о государственном бюджете на 2021 год поступил на рассмотрение Верховной рады. В проекте госбюджета заложены 1 триллион и 92 миллиарда гривен доходов, а расходов - 1 триллион и 328 миллиардов гривен.

Названы основные показатели проекта госбюджета-2021.

Зеленский внес в Раду проект об ответственности за ложь в е-декларациях

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект об ответственности за ложь в электронных декларациях. Закон предлагает исключить статью 3661 Уголовного кодекса. Кодекс хотят дополнить новой статьей 3662 "Декларирование недостоверной информации".

В этой статье предусмотрено, что за такое правонарушение грозит уголовная ответственность в виде штрафа от 2500 до 5000 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественных работ на срок от 150 до 240 часов, либо лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

В Украине сменил глав Харьковской и Одесской ОГА

Алексей Кучер был уволен с должности главы Харьковской областной государственной администрации. Соответствующий указ был подписан президентом Украины Владимиром Зеленским. Еще одним указом Зеленский назначил нового главу Харьковской ОГА. Им стала Айна Тимчук.

Кроме того, президент подписал указ, которым уволил Вячеслава Овечкина от временного исполнения обязанностей главы Одесской областной государственной администрации. Теперь должность главы Одесской ОГА будет занимать Сергей Гриневецкий.

Лукашенко обвинил Украину в планах "душить" Беларусь, Кулеба отрицает

Белорусский президент Александр Лукашенко обвинил Украину в намерении "душить" Беларусь. Эти сведения якобы содержатся в материалах Комитета государственной безопасности Беларуси. Об этом он заявил на встрече с коллективом одной из больниц Минска, передает БЕЛТА.

По его словам, в сводках КГБ есть данные о разговоре министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с немецким коллегой Хайко Маасом, которые якобы обсуждали санкции, чтобы парализовать деятельность государства, бизнеса и производств в Беларуси.

На его высказывания уже отреагировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

В Иране убили предполагаемого создателя ядерной программы

В пятницу, 27 ноября, в Иране убили одного из ведущих ученых-физиков Мохсена Фахризаде. Предполагается, что он был одним из создателей иранской военной ядерной программы. Об этом пишет AP со ссылкой на иранские государственные СМИ.

Сообщается, что нападение произошло в Абсарде, небольшом городке к востоку от Тегерана. По словам свидетелей, сначала произошел взрыв, после чего раздались пулеметные очереди. С места нападения в больницу увезли Фахризаде и его телохранителей. Однако врачам не удалось их спасти.

Штормовой ветер, мокрый снег и жуткий холод: погода на выходных не порадует

Погода в Украине на выходных ожидается холодная, ветреная и по прогнозам синоптиков – будет идти дождь, снег с дождем и местами мокрый снег. Температура воздуха снова начнет стремительно падать вниз.

Первыми мокрым снегом зацепит западные области страны, а потом циклон пройдет на север, в центр и дойдет до юга и нескольких областей на востоке страны. Об этом рассказала синоптик Наталка Диденко.