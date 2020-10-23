Новый антирекорд по коронавирусу и причины авиакатастрофы АН-26: новости за 22 октября
В Украине за сутки подтвердили 7053 новых случая коронавируса, причины авиакатастрофы АН-26 установлены, президент Владимир Зеленский дал интервью украинским телеканалам. Подробнее о том, что произошло в четверг, 22 октября, - в материале РБК-Украина
В Украине впервые число новых случаев коронавируса превысило 7 тысяч
В Украине за сутки подтвердили 7053 новых случая коронавируса. Это новый антирекорд. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.
Так, больше всего новых заболеваний подтвердили в Киеве (+631), Харьковской (+627), Одесской (+600), Хмельницкой (+381) и Днепропетровской (+363) областях.
Украина получит вакцину от коронавируса собственного производства через год
Украина получит свою вакцину от COVID-19 через год. Сейчас ищут партнеров для того, чтобы начать производство этого препарата.
Об этом рассказал в интервью РБК-Украина один из разработчиков препарата президент компании DiaPrep System Inc., профессор, доктор медицинских наук, международный эксперт в сфере здравоохранения и эпидемиологии Михаил Фаворов. По его словам, вакцина - это ампула с препаратом, который безопасен и имеет доказанный эффект.
Причины авиакатастрофы АН-26 установлены, - Уруский
Правительственная комиссия по расследованию катастрофы АН-26 установила причины аварии. Об этом в интервью РБК-Украина сказал глава комиссии, вице-премьер-министр, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.
По его словам, были установлены как основные причины катастрофы, так и косвенные. Так, среди ряда причин есть как ошибки пилотов, так и технические неисправности самолета, а именно отказ системы ПРТ-24 (система "предельного регулирования температуры").
МВД: порчу бюллетеней опроса Зеленского могут приравнять к хулиганству
Правоохранители могут квалифицировать порчу бюллетеней со всеукраинского опроса президента Владимира Зеленского как мелкое хулиганство. Наказать могут, если гражданин порвет бюллетень. Об этом в эфире Радио "НВ" рассказал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
Он считает, что проведение всеукраинского опроса может увеличить количество конфликтов в день местных выборов.
Локдаун, опрос, вакцина и перестановки в Кабмине: о чем говорил Зеленский в интервью
Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью украинским телеканалам. Глава государства рассказал о проблемах медицинской системы, борьбе с коронавирусом и ситуации в стране в целом, подробнее - в материале РБК-Украина.
Как в Киеве будут праздновать Новый год 2021
В столице определились с новогодними праздничными мероприятиями. Новый год 2021 будут отмечать в условиях пандемии и карантинных ограничений, и многие привычные элементы торжества придется отменить. Однако важнейший символ главного зимнего праздника - новогоднюю елку на Софийской площади - все равно установят, причем дерево обещают рекордно высокое.
Кроме того, в столице не откажутся и от традиционной ярмарки, но работать она будет по особым правилам.