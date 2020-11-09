Новый антирекорд по коронавирусу и победа Байдена: новости за выходные

В Украине впервые зафиксировано более 10 тысяч новых случаев коронавируса за сутки, лидер Демократической партии Джо Байден побеждает на выборах в США, Азербайджан заявляет, что взял под контроль город Шуша в Карабахе. Подробнее о том, что произошло на выходных, 7-8 ноября, - в материале РБК-Украина

В Украине впервые зафиксировано более 10 тысяч новых случаев коронавируса

В Украине количество зафиксированных случаев коронавируса за сутки впервые составило более 10 тысяч человек. 7 ноября в Минздраве сообщили, что накануне было зафиксировано 10 746 заболевших.

Наиболее сложная эпидемиологическая ситуация в Харьковской области (+1008), Киеве (+854), Житомирской области (+602), Хмельницкой области (+579) и Львовской области (+557).

Минские соглашения в очередности 2015 года выполнить невозможно, - Кравчук

Пункты минских соглашений, которые были утверждены в 2015 году, не могут быть выполнены Украиной. Необходимо пересмотреть их последовательности. Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук в интервью ТАСС.

По его словам, за шесть лет многое изменилось на Донбасса и те договоренности, которые были достигнуты в 2015 году, устарели. Кравчук также отметил, что это признают и другие переговорщики.

В Кривом Роге мужчина с ножом нападал на прохожих: есть жертвы

В Кривом Роге мужчина с ножом нападал на прохожих. В результате два человека скончались на месте, а восемь - получили ранения.

Нападавшим мужчиной оказался 29-летний житель Кривого Рога Тарас Усенко. Он не отрицал того, что именно он совершил преступление. Усенко говорил о том, что он "пришел из ада", что "он Бог", и что некий "голос" приказал ему убить 15 человек. Об этом рассказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

В Харькове авто влетело в "островок безопасности": пострадавшие в тяжелом состоянии

В Харькове автомобиль влетел на "островок безопасности". В результате пострадали три человека, в том числе 9-летний мальчик. По предварительным данным, 22-летний водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением и допустил наезд на пешеходов, которые находились на островке безопасности.

Виновник аварии находится в изоляторе временного содержания. Его будут судить не только за наезд на пешеходов, но и за хулиганство.

Байден побеждает на выборах в США

Ряд американских СМИ заявил о победе Байдена на выборах президента США. Лидер Демократической партии Джо Байден также заявил об избрании президентом Соединенных Штатов Америки. В свою очередь действующий глава США Дональд Трамп намерен подать в суд.

Подробнее о ситуации в стране и реакции мира на победу Байдена читайте в материале РБК-Украина.

Битва за Шушу: Баку празднует победу, Ереван отрицает потерю города

В воскресенье, 8 ноября, Азербайджан заявил о том, что в ходе боев в Нагорном Карабахе восстановил контроль над городом Шуша. Столица празднует освобождение города, но армянская сторона отрицает его потерю.

Сообщается, что после заявлений президента Ильхама Алиева о контроле над Шушей жители Баку массово вышли на улицы и отмечают победу с государственными флагами, поздравляют друг друга, сигналят машины. В то же время редставитель Минобороны Арцрун Ованнисян отметил, что бои за город продолжаются, а ситуация должна проясниться в понедельник.

В Харькове обстреляли здание консульства Азербайджана

Неизвестные обстреляли здание консульства Азербайджана в Харькове. Было произведено 6 выстрелов. В результате были пробиты окно и входная дверь. В офисе никого не было, пострадавших нет.

Нацполиция берет под охрану представительства Азербайджана и Армении в Украине.

Ультиматум, отказ от мандатов и разгон: что происходит на протестах в Грузии

Уже несколько дней подряд продолжаются протесты в Грузии против результатов парламентских выборов. В воскресенье, 8 ноября, оппозиция выдвинула ультиматум власти и объявила бессрочный протест, а полиция попыталась разогнать многотысячную акцию водометами.

Сообщается, что оппозиция в лице "Единого национального движения" и других партий объявила ультиматум с требованием до вечера уволить главу Центральной избирательной комиссии Тамар Жвания. В случае отставки оппозиция обещала переговоры с руководством "Грузинской мечты" по поводу новых выборов. Также представители оппозиции назвали парламент нелегитимным и отказались от своих мандатов.

В Беларуси задержали более тысячи протестующих

В Беларуси задержали 1002 человека, участвовавших в Марше народовластия. Правозащитники опубликовали фамилии митингующих, город и управление милиции, в которое доставили людей. Большинство было задержано в Минске. Единичные случаи отмечены в Гомеле, Витебске, Бобруйске.

Среди задержанных оказался беларусский актер Александр Жданович, ведущий детской вечерней передачи "Калыханка". Жданович заступился за женщину, на которую кричал сотрудник ОМОНа.

Коронакризис может привести к новой мировой войне, - штаб обороны Британии

Вызванный пандемией COVID-19 коронакризис может привести к новой мировой войне. Это произойдет, если более мелкие конфликты выйдут из-под контроля. Об этом заявил начальник штаба обороны Великобритании Ник Картер, передает Sky News.

По его словам, экономический кризис из-за пандемии уже спровоцировал региональные конфликты. Они слишком точно отражают те, которые привели к двум предыдущим мировым войнам.

"Шахтер" не отпустил "Динамо" в отрыв в чемпионской гонке

Киевское "Динамо" проиграло донецкому "Шахтеру" в центральном матче 9 тура украинской Премьер-лиги. Поединок в Киеве на НСК "Олимпийский" завершился со счетом 0:3.

Разгромив "Динамо", "горняки" сократили от него отставание в турнирной таблице до одного очка. Кроме того, "Шахтер" обошел киевлян по количеству побед в очных матчах чемпионата Украины.

Приближаются нули: на Украину надвигается очень холодная погода

Погода в Украине начинает стремительно двигаться в сторону похолодания и температура воздуха начнет падать уже с понедельника. После относительно теплых выходных, в нескольких регионах ночью похолодает до 0 градусов.

В понедельник, 9 ноября, на востоке страны ожидается сухая погода с небольшой облачностью, возможно усиление ветра. Ночная температура составит +3 +5 градусов, днем ожидается от +7 до +10 градусов.