Новая мутация коронавируса и анонс "глобальной" судебной реформы: новости за выходные

Страны Европы закрывают сообщение с Британией из-за новой мутации коронавируса, шесть украинцев оказались в плену у пиратов, президент Владимир Зеленский анонсирует "глобальную" судебную реформу со следующего года. Подробнее о том, что произошло на выходных, 19-20 декабря, - в материале РБК-Украина

Коронавирус в Украине и в мире: последние новости

Зеленский анонсирует "глобальную" судебную реформу со следующего года

Президент Владимир Зеленский заявил, что в следующем году Украина начнет реализацию глобальной реформы судебной системы. По его словам, сейчас Украина "воюет" с некоторыми судьями Конституционного суда.

Об этом Зеленский сказал в интервью The New York Times, опубликованном на сайте президента. Он назвал суды "больным местом в Украине".

Шесть украинцев оказались в плену у пиратов, захвативших судно возле Нигерии

Пираты захватили судно Stevia у берегов Нигерии. Из восьми членов экипажа шестеро - украинцы. Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на комментарий Министерства иностранных дел Украины.

В МИД рассказали, что судно, захваченное в Гвинейском заливе, принадлежит албанской компании и сейчас посольства Украины в Нигерии и Албании активно занимаются вопросом освобождения украинцев.

В Швейцарии одобрили закон об однополых браках

В Швейцарии утвердили закон о разрешении на однополые браки. Но, вероятно, окончательно вопрос будет решен на референдуме. Отмечается, что представители христианской и ультраконсервативной партий объявили о планах провести референдум для утверждения этого закона швейцарцами.

Согласно закону, который обсуждался с 2013 года, однополые пары получают право на брак, а лесбиянки получат доступ к банку спермы.

Епифаний назвал условие переноса празднования Рождества на 25 декабря

Празднование Рождества в один день 25 декабря в Украине возможно после того, когда к такому решению "созреет" церковь и верующие. Согласно данным социологии, украинцы против переноса даты. Об этом заявил в интервью изданию "Радио Свобода" предстоятель ПЦУ митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

"В целом я не против, но я опираюсь на мнение наших верующих. И мы знаем четко социологию, которая показывает, что более 60% украинцев против празднования 25 декабря. И мы как церковь основываемся на своих верных, ибо мы только утверждаемся, как признанная поместная ПЦУ. И если мы сейчас перейдем на новый календарь, то соответственно произойдет еще один определенный раскол", - пояснил он.

Синоптики резко поменяли прогноз погоды на Новый год

Погода в Украине на Новый год будет теплее, чем прогнозировалось ранее. Синоптики уточнили прогноз на две недели - ожидается что праздники в некоторых регионах пройдут с температурой выше +10 градусов.

Так, согласно данным синоптиков Метеопрог, в Украину придет потепление накануне Нового года - 29 декабря и продлится оно (с небольшим снижением) до первых чисел января.

Впервые за 800 лет земляне смогут увидеть Рождественскую звезду: когда и где наблюдать

В понедельник, 21 декабря, можно будет наблюдать уникальное явление: две планеты-гиганта нашей солнечной системы сблизятся в ночном небе.Именно это явление называли "Рождественской" или "Вифлеемской" звездой, пишет NBC News.

Яркий свет на ночном небе около двух тысяч лет назад могло быть таким же сближением планет. Правда, тогда в небе сошлись Венера и Юпитер, а не Юпитер и Сатурн, как это произойдет в этом году. Сообщается, что похоже природное явление наблюдали в 1226 году – 794 года назад. Также по данным NASA Night Sky Network, вечером с 15 по 18 декабря астрономы могут легко обнаружить, что Юпитер и Сатурн движутся вместе через 45 минут после солнечного заката.