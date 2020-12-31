Контракт на поставку вакцины от COVID и заявление КСУ: новости за 30 декабря

Минздрав Украины заключил контракт на поставку вакцины от COVID с компанией Sinovac Biotech, в Конституционном суде Украины отреагировали на решение президента Владимира Зеленского об отстранении Александра Тупицкого, в Йемене произошли теракты. Подробнее о том, что произошло в среду, 30 декабря – в материале РБК-Украина

Украина заключила первый контракт на поставку вакцины от COVID

Министерство здравоохранения Украины заключило контракт на поставку вакцины от COVID производства китайской компании Sinovac Biotech. По условиям контракта 1,9 млн доз вакцины должны поступить в максимально короткие сроки. Об этом говорится в сообщении на сайте президента.

Сообщается, что вакцинировать китайским препаратом будут бесплатно. Также сообщается, что прививки будут делать украинцам из групп риска и тем, кто задействован в борьбе с пандемией коронавируса.

Тупицкий остается на посту главы КСУ, несмотря на указ Зеленского

В Конституционном суде Украины отреагировали на решение президента Владимира Зеленского об отстранении главы КСУ Александра Тупицкого. В суде заявили, что президент вышел за пределы своих полномочий. Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

В заявлении говорится, что президент не имеет права отстранить от должности судью КСУ. Также в пресс-службе заявили, что Конституция Украины вообще не предусматривает возможности отстранения судьи Конституционного суда.

У Зеленского ответили, что заявления КСУ является попыткой ввести в заблуждение общество. А с точки зрения закона являются "юридически ничтожным".

Кулеба пообещал сделать тему Крыма "адской" для России

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пообещал сделать "адской" тему Крыма для Российской Федерации. По его словам, в Кремле уже очень нервно реагируют на инициативу Украины о создании Крымской платформы. Об этом Кулеба заявил в интервью "ТСН".

Министр отметил, что Крымская платформа имеет положительное восприятие как среди украинского общества, так и среди международных партнеров.

Полиция нашла гранаты возле квартиры матери Шабунина

Возле квартиры матери активиста Виталия Шабунина в Ровно обнаружили самодельное взрывное устройство. На месте работают взрывотехники и следственно-оперативная группа. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

Около 21:20 в полицию поступила информация о том, что на первом этаже пятиэтажного жилого дома под дверью квартиры обнаружено самодельное взрывное устройство. По предварительной информации, оно состоит из двух гранат и черной коробки.

В Одессе автомобиль въехал в террасу McDonald's, есть пострадавшие

В Одессе 30 декабря вечером автомобиль Nissan Almera съехал с дороги и врезался в террасу McDonald's на проспекте Шевченко. В результате инцидента пострадали два человека.

Автомобиль снес ограждение вокруг McDonald's и разбросал стулья и столы по территории возле заведения. В результате инцидента пострадала посетительница заведения, ее без сознания увезли в больницу. Водитель автомобиля Nissan, который въехал в террасу, говорит, что ему стало плохо.

Теракты в Йемене: есть погибшие и пострадавшие

30 декабря днем аэропорт города Аден подвергся обстрелу во время прибытия самолета с новосформированным правительством Йемена. Министры в результате атаки не пострадали.

Жертвами обстрела йеменского аэропорта стали почти 30 человек. Еще десятки людей получили ранения.

Кроме того, позже произошел взрыв у президентского дворца в Адене, где разместили правительство после обстрела аэропорта.

В Хорватии три новых землетрясения, люди ночевали на улицах

В Хорватии в среду утром произошли еще три землетрясения. Мощность землетрясений составила 4,7, 4,8 и 3,9 балла по шкале Рихтера.

После разрушительного землетрясения накануне многие жители Петрине, Сисака и окрестностей провели ночь на улице, греясь у огня. Некоторые ночевали в машинах и палатках.

Парламент Британии одобрил торговое соглашение с ЕС

Палата общин парламента Великобритании одобрила торговое соглашение с Европейским союзом. За принятие законопроекта проголосовали 521 депутат, против - 73. Об этом сообщает BBC.

Теперь законопроект должен пройти процедуру третьего чтения, однако не исключено, что она станет формальной, поскольку Консервативная партия, и Лейбористская партия уже заранее заявили о том, что поддержат сделку.

Биткойн пробил отметку 28 500 долларов. За месяц подорожал почти на 50%

Криптовалюта биткойн (bitcoin) 30 декабря в очередной раз обновила свой исторический максимум, пробив отметку 28 500 долларов. С начала месяца биткойн подорожал почти на половину.

Сообщается, что биткойн продолжает так называемое "ралли Санта Клауса" в конце года, достигнув отметки в 28 572 долларов. С начала декабря он уже вырос на 47% и находится на пути к самому большому ежемесячному приросту с мая 2019 года.

Эти страны не празднуют Новый год 1 января: почему так вышло

Новый год 1 января принято отмечать не во всех странах. Первый день года - по григорианскому календарю - где-то далеко за морями и горами может быть обычной датой, а в некоторых такое празднование даже преследуется законом.

Почему в некоторых уголках планеты не устраивают новогодние ярмарки и не готовятся открывать шампанское под бой курантов в ночь на 1 января - расскажет Styler.