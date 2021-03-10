Допрос Медведчука и критическая ситуация с коронавирусом в Ивано-Франковске: новости за 9 марта

Служба безопасности Украины допросила народного депутата Виктора Медведчука, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что ситуация с коронавирусом в городе критическая, королевская семья ответила на резонансное интервью Меган Маркл и принца Гарри. Подробнее о том, что произошло во вторник, 9 марта, - в материале РБК-Украина

Коронавирус в Украине и в мире: последние новости

Медведчука допросили по поводу его переговоров с Сурковым

Служба безопасности Украины допросила народного депутата Виктора Медведчука. Ему задавали вопросы, в том числе, которые касались обнародованной записи переговоров с Владиславом Сурковым - бывшим помощником президента России Владимира Путина. Об этом РБК-Украина рассказали в пресс-службе СБУ.

Напомним, на прошлой неделе глава СБУ Иван Баканов заявил, что следователи изучат пленки "Медведчука-Суркова", на которых записаны их телефонные разговоры в 2014 году. В частности, Медведчук и Сурков обсуждали схему поставки электроэнергии, в которой задействована российская "Интер РАО" и ее структуры на оккупированном полуострове.

Оккупационные администрации ОРДЛО готовятся к боевым действиям, - правозащитники

Оккупационные администрации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей готовятся к боевым действиям. В ОРДЛО начали полномасштабную работу полигоны, где занятия по боевой подготовке с новобранцами идут каждый день. Об этом в Facebook сообщает "Восточная правозащитная группа".

В последние две недели на оккупированные территории через контрольные пункты "Должанский" и "Малиновка" в вечернее и ночное время завозится дизельное топливо. Кроме того, через КПП "Изварино" из РФ в ОРДЛО заходят колонны с военной техникой.

В Украине анонсировали рост пенсий до 7 тысяч гривен

Министр соцполитики Марина Лазебная анонсировала рост пенсий в Украине до 7 тысяч гривен. Для этого министерство разработало специальную систему. Об этом говорилось на совещании у президента Владимира Зеленского, передает Офис президента.

По словам Лазебной, разработанная министерством система предполагает, что дефицит Пенсионного фонда не будет расти и это позволит увеличить размер пенсий в 1,5-3 раза.

Дело Пашинского: пострадавший отозвал иск к экс-нардепу

Потерпевший в деле бывшего народного депутата Сергея Пашинского Вячеслав Химикус отказался от своих исковых требований. Экс-депутата Верховной рады обвиняют в нанесении тяжелых телесных повреждений.

Химикус сделал такое заявление в ходе заседания в Васильковском горрайонном суде. Он отметил, что получил компенсацию.

Данилов: английский должен стать вторым языком в Украине

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов считает, что английский должен стать вторым языком в Украине. По его мнению, знание английского является залогом украинской независимости.

По его словам, ранее украинские политики заигрывали с русским языком и "копали яму", в которой сегодня оказалась Украина. А Москва на сегодня именно русским языком транслирует свои нарративы на территорию бывшего Советского Союза.

Инфляция резко ускорилась: что подорожало в Украине в феврале

Потребительские цены в Украине в феврале 2021 года по сравнению с январем выросли на 1,0%. С начала 2021 года цены выросли на 2,3%. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Продукты питания в Украине за февраль подорожали на 2,2%. Больше всего подорожали: подсолнечное масло - на 7,6%, овощи - на 6,3%, сахар - на 5,5%, фрукты - на 3,5%.

Королевская семья ответила на резонансное интервью Меган Маркл и принца Гарри: официальное заявление

После интервью Меган Маркл и принца Гарри с Опрой Уинфри на американском телевидении, во время которого супруги пожаловались на неблагосклонное отношение к ним со стороны членов британской королевской семьи и пережитые моральные страдания, в Букингемском дворце сделали официальное заявление.

В заявлении отмечается, что озвученные в интервью претензии расстроили всю королевскую семью, а некоторые темы, в частности, относительно обвинений в расизме, будут тщательно изучены. "Вся семья опечалена, когда узнала, насколько тяжелыми были последние несколько лет для Гарри и Меган.

Морозы отступят уже скоро: синоптики обновили прогноз погоды на март

Погода в Украине не сильно балует теплом и солнечной погодой. И по прогнозам синоптиков, настоящая весна придет только в конце марта – в начале апреля. Почти весь март будет холодно, а периодически будет заливать дождями.

О том, когда придет долгожданное тепло и морозы уйдут из Украины, сообщает сайт Gismeteo.