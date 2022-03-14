Людям, которые эвакуировались из Мариуполя, оказывается помощь, - Верещук

Сегодня, 14 марта, местные жители города Мариуполя эвакуировались. Отмечается, что всем, кто смог выбраться из города, предоставится определенная медицинская помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук.