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Людям, которые эвакуировались из Мариуполя, оказывается помощь, - Верещук

Новина українською →
Мариуполь, Понедельник 14 марта 2022 21:59
Людям, которые эвакуировались из Мариуполя, оказывается помощь, - Верещук Ирина Верещук (facebook.com.vereshchuk.ukraine)
Автор: Татьяна Самарук

Сегодня, 14 марта, местные жители города Мариуполя эвакуировались. Отмечается, что всем, кто смог выбраться из города, предоставится определенная медицинская помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук.

Отмечается, что 150 легковых автомобилей сегодня выехало из Мариуполя.

"Всем, кто сегодня выбрался из Мариуполя, предоставляется соответствующая помощь, в том числе по размещению".

Также за размещение людей ответственен руководитель Запорожской ОВА. Соответствующую информацию нужно найти на сайте.

Ранее мы сообщали, что украинские власти продолжают прилагать усилия для эвакуации людей из Мариуполя.

Также мы писали, что под Мариуполем пограничники уничтожили 15 оккупантов и еще 2 взяли в плен.

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