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Пришлось идти на курсы: Эллерт откровенно рассказал о конфузе из-за украинского языка

Новина українською → Пятница 15 января 2021 12:14
Пришлось идти на курсы: Эллерт откровенно рассказал о конфузе из-за украинского языка Эллерт попал в конфуз из-за незнания украинского языка (Фото: instagram.com/ellert_a)
Автор: Анна Шиканова

Победитель реалити-шоу "Холостячка" и избранник Ксении Мишиной Александр Эллерт признался, что у него возникли проблемы с украинским языком. Из-за незнания государственного языка, с ним произошел неприятный инцидент на одной из свадеб в 2020 году.

Как рассказал Эллерт на своей странице в Instagram, перед началом съемок в шоу "Холостячка", его пригласили ведущим на украинскую свадьбу вместе с Андреем Рыбаком. В отличие от коллеги, который свободно говорит на украинском языке, Эллерту пришлось несладко, и он вынужден был "соединять буквы в слова, чтобы те были похожи на украинский язык".

"Одной из чудо-фраз была… всю не помню, но "…на ваших столах помідори і огірці". Сразу после моих "огірЦІ" жених махнул рукой, вытер слезы всем украиноязычным гостям и сказал веди на том, на котором будет не так смешно", - признался Эллерт.

Он отметил, что в школе украинский язык изучал, но не придавал ему особого значения, так как не считал этот предмет важным.

"Я учил украинский только в школе... но как только звенел звонок для учителя... для меня это означало нажать в голове Ctrl + Shift и переключить на привычный для меня, русский...", - отметил комик.

Победитель шоу признался, что начал посещать специальные языковые курсы и очень доволен. Также он обратился к подписчикам с просьбой подбрасывать ему заковыристые украинские слова и фразы на украинском языке, чтобы тренироваться.

Напомним, ранее мы писали о том, что Эллерт рассказал о своем знакомстве в Зеленским и как попал в "Квартал".

А также рассказывали о том, что участник шоу "Холостячка" раскрыл правду об отношениях Мишиной с Эллертом.

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