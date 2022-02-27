Мадонна, Анджелина Джоли, Дженнифер Лопес и другие мировые звезды поддержали Украину

Четвертые сутки продолжается война России против Украины. Ряд городов подверглись ракетным ударам. В разных местах страны происходят бои. Пока украинские военные героически борются с врагом, мировые звезды продолжают высказываться в поддержку Украины.

"Путин решил нарушить все существующие договоры о правах человека. Путин не имеет права пытаться стереть существование Украины. Мы вас поддерживаем, президент Зеленский! Мы молимся за вас и вашу страну! Давайте не будем чувствовать себя беспомощными перед геополитическими действиями такого масштаба. Слава Украине! Героям слава!"- написала Мадонна.

"Боже, защити украинцев. Мои мысли и молитвы с вами", - поддержала украинцев Кайли Дженнер.

Дженнифер Лопес поделилась четырьмя способами помочь Украине в это сложное время.

Известный американский режиссер, лауреат премии "Оскар Шон Пенн даже побывал в Украине в эти дни, документируя то, что происходит. Также он написал письмо украинским чиновникам.

"Это уже жестокая ошибка, связанная с отнятием жизней и разбитыми сердцами, и если он не уступит, я считаю, что господин Путин совершит самую ужасную ошибку для всего человечества. Президент Зеленский и украинский народ стали историческими символами мужества и принципиальности. Украина - первопроходцы демократического стремления к мечтам. Если мы позволим им сражаться самим, наш дух как Америки будет потерян", - написал Шон Пенн.

Дженнифер Энистон, как и Джей Ло, поделилась способами помочь Украине.

Анджелина Джоли написала, что молится за людей в Украине.

"Как и многие из вас, я молюсь за людей в Украине. Я и мои коллеги сосредоточены на том, чтобы сделать все возможное для обеспечения защиты и основных прав человека перемещенных людей и беженцев в регионе. Мы уже видели сообщения о жертвах и людях, которые начали покидать свои дома в поисках безопасности. Еще слишком рано думать о том, что произойдет, но значение этого момента - для народа Украины и для международного правопорядка невозможно переоценить", - написала Анджелина Джоли.

Поддержал украинцев и Арнольд Шварценеггер.

"Мои мысли с украинским народом. Я считаю, что все новости должны быть сосредоточены на том, что происходит в Украине. На трагедии, которая разбила наши сердца, и на мужестве украинского народа, которая вдохновляет нас...",- написал актер.