В Киеве два человека погибли в результате вызванных обстрелом пожаров

Столичные спасатели к вечеру четверга приступили к ликвидации пожаров в Святошинском районе, вызванных вражеским обстрелом Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГСЧС Украины .

К чрезвычайникам поступило несколько сообщений о возгораниях в районе. В результате попадания снарядов занялись автомобили, травяной настил и склад.

Возгорание авто было ликвидировано силами десяти пожарных. На месте происшествия погиб 1 человек. Ликвидация возгорания травы на площади 5000 кв. м продолжается.

"Еще один вызов поступил о возгорании на складе. Площадь пожара составляет 10 тыс. кв. м. Есть угроза взрыва снаряда, из-за чего производится тушение пожара с безопасного расстояния. Ликвидация продолжается", – говорится в сообщении.

По оперативной информации, в результате пожара погиб еще один человек. На месте происшествия работает 67 спасателей и 15 единиц пожарной техники.