В Киеве два человека погибли в результате вызванных обстрелом пожаров
Столичные спасатели к вечеру четверга приступили к ликвидации пожаров в Святошинском районе, вызванных вражеским обстрелом Киева.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГСЧС Украины.
К чрезвычайникам поступило несколько сообщений о возгораниях в районе. В результате попадания снарядов занялись автомобили, травяной настил и склад.
Возгорание авто было ликвидировано силами десяти пожарных. На месте происшествия погиб 1 человек. Ликвидация возгорания травы на площади 5000 кв. м продолжается.
"Еще один вызов поступил о возгорании на складе. Площадь пожара составляет 10 тыс. кв. м. Есть угроза взрыва снаряда, из-за чего производится тушение пожара с безопасного расстояния. Ликвидация продолжается", – говорится в сообщении.
По оперативной информации, в результате пожара погиб еще один человек. На месте происшествия работает 67 спасателей и 15 единиц пожарной техники.
К слову, столичные правоохранители задержали россиянина, изготавливавшего фальшивые документы прикрытия.
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