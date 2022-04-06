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В Харьковской ОВА разъяснили призыв Верещук к эвакуации

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Харьковская область, Среда 06 апреля 2022 18:27
В Харьковской ОВА разъяснили призыв Верещук к эвакуации Фото: Олег Синегубов (facebook.com/synegubov.oleg)
Автор: Антон Федорцив

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов объяснил ситуацию с эвакуацией мирных жителей из населенных пунктов региона.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал главы области.

Синегуб не сомневается, что враг не отказался от планов захвата Харькова. Однако в Харьковской ОВА выразили уверенность в Вооруженных силах и прочности редутов. Несмотря на угрозу обстрелов, эвакуация из Харькова не происходит.

"На сегодняшний день централизованных эвакуационных мероприятий именно в Харькове мы не проводим. Мы ежедневно информируем о ситуации. В случае изменений – мы обязательно будем сообщать!" – написал Синегубов.

В то же время областные власти действительно рекомендуют эвакуировать жителей Барвинкового и Лозовой. Эвакуация с этого направления происходит по согласованию с ВСУ, в частности, поездами.

Напомним, что вице-премьер-министр Верещук призвала жителей трех областей не медлить с эвакуацией в более безопасные регионы.

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