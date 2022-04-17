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В Харькове в результате обстрела центра погибли 5 человек

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Харьков, Воскресенье 17 апреля 2022 15:38
В Харькове в результате обстрела центра погибли 5 человек Фото: Харьков после обстрелов (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Очередной вражеский обстрел центральной части Харькова привел к новым жертвам. По предварительным данным, погибли пять человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне Харьков".

"Пять человек погибли, 13 ранены в результате обстрела центральной части Харькова – это предварительные данные на 15:00, которые "Суспильному" предоставили в Департаменте здравоохранения областной военной администрации", – говорится в сообщении.

Харьковчане начали сообщать об обстреле центра города после 13:00. На месте обстрелов работают спасатели.

В ночь на 17 апреля российские оккупанты атаковали село Ивашки Харьковской области. Это последний населенный пункт Золочевской общины, который до сих пор не подвергался обстрелам врага.

К слову, в освобожденном Чугуеве круглосуточно восстанавливают разрушенную инфраструктуру города.

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