В Харькове в результате обстрела центра погибли 5 человек

Очередной вражеский обстрел центральной части Харькова привел к новым жертвам. По предварительным данным, погибли пять человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне Харьков" .

"Пять человек погибли, 13 ранены в результате обстрела центральной части Харькова – это предварительные данные на 15:00, которые "Суспильному" предоставили в Департаменте здравоохранения областной военной администрации", – говорится в сообщении.

Харьковчане начали сообщать об обстреле центра города после 13:00. На месте обстрелов работают спасатели.

В ночь на 17 апреля российские оккупанты атаковали село Ивашки Харьковской области. Это последний населенный пункт Золочевской общины, который до сих пор не подвергался обстрелам врага.