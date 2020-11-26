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Минфин передал проект госбюджета-2021 на утверждение Кабмина

Автор: Александр Белоус

После утверждения правительством документ внесут в Раду для второго чтения

Министерство финансов Украины передало в Кабинет министров проект закона о государственном бюджете на 2021 год. Документ согласован с Международным валютным фондом (МВФ).

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, сообщает пресс-служба Минфина.

"Подготовленный ко второму чтению и направленный на рассмотрение Кабмина проект бюджета-2021 в целом совпадает с оценками специалистов Фонда", - добавил он.

Как отметил Марченко, сегодня утром после конструктивных переговоров Министерство финансов успешно завершило консультации с Международным валютным фондом относительно проекта бюджета Украины на 2021 год.

"Основными параметрами переговоров было формирование общего видения с МВФ основных бюджетных показателей в части доходов и расходов основного финансового документа страны, и дефицита", - сказал он.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров Украины соберется на внеочередное заседание в ближайшее время. На нем должны рассмотреть проект бюджета на 2021 год.

Напомним, 26 ноября Министерство финансов Украины заявило о завершении переговоров с Международным валютным фондом (МВФ) относительно параметров проекта госбюджета на 2021 год.

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