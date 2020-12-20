Аналитики дали прогноз курса доллара на ближайшую неделю

Тенденция к росту курса доллара сохранится

В течение ближайшей недели ожидается умеренный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около уровня 28,15 грн.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Максим Пархоменко, аналитик Альпари.

Как отметил аналитик, за последнюю неделю гривна сначала стремительно укрепилась, а затем стремительно теряла свои позиции против доллара. Итогом пятницы стал возврат гривны к своим прежним позициям.

Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за неделю изменились с 27,95/27,96 до 27,99/28,00 грн/доллар. Средний курс покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю не изменился и остался на отметке 27,80/28,00. При этом спред между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 0,7%.

"Снижение доллара было обусловлено активизацией нерезидентов, которые обменивали валюту на гривну для покупок ОВГЗ. Так на последнем аукционе Минфин суммарно привлек более 28 млрд гривен", - добавил аналитик.

Однако в пятницу на открытии торгов гривна предприняла попытку укрепиться до 27,74, а уже к закрытию рынка просела до 28,00 гривен за доллар. "На следующей неделе мы увидим продолжение этого тренда. У доллара есть потенциал роста до 28,15", - отметил он.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) на 21 декабря 2020 года установил официальный курс на уровне 27,82 гривен за доллар. За прошедшую неделю курс снизился на 0,5% (с 27,96 на 14 декабря).

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 14-18 декабря 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 299 млн долларов для сдерживания укрепления гривны.