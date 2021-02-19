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Биткойн вновь обновил исторический рекорд. Цена превысила 55 тысяч долларов

Новина українською → Пятница 19 февраля 2021 21:05
Биткойн вновь обновил исторический рекорд. Цена превысила 55 тысяч долларов Фото: биткоин (freepik)
Автор: РБК-Украина

Стоимость биткойна продолжает рост. По состоянию на 19 февраля цена одного биткойна превысила 55 тысяч долларов, обновив исторический рекорд.

Об этом свидетельствуют данные криптовалютной биржи Coindesk.

В ходе торговой сессии биткойн рос на 7% и в пике достигал 55,2 тысяч долларов.

На долю биткойна приходится примерно 70,5% всего глобального рынка криптовалют.

Ранее сообщалось, что благодаря подорожанию рыночная капитализация (стоимость всех биткойнов в обращении) приближается к 1 трлн долларов. Самая популярная в мире криптовалюта за неделю подорожала более чем на 8%, а с начала февраля - примерно на 60%. Аналитики связывают такое укрепление с интересом крупных инвесторов, таких как Tesla.

В то же время Bank of America предупреждает о том, что сверхмягкая денежно-кредитная политика привела к появлению пузырей на финансовых рынках.

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