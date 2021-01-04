Урезанный план доходов госбюджета-2020 перевыполнили в конце года

План доходов выполнен, однако это на 20 млрд гривен меньше, чем ожидалось в начале года

Доходы государственного бюджета Украины за январь-декабрь 2020 года составили 1 075,7 млрд гривен. Это на 1,5% больше плана (1 059,9 млрд гривен), откорректированного в течение года.

Об этом сообщает Государственная казначейская служба Украины.

По данным Госказначейства, доходы госбюджета за 12 месяцев 2020 года были на 7,7% выше прошлого года, когда они составляли 998,3 млрд гривен.

При этом в декабре 2020 года доходы государственного бюджета Украины составили 130,98 млрд гривен. Это на 16,6% больше плана (112,3 млрд гривен) и на 32,7% больше уровня прошлого года, когда они составляли 98,6 млрд гривен.

В то же время сумма средств на Едином казначейском счету на 1 января 2021 года составляет 12,0 млрд гривен (месяцем ранее - 19,8 млрд гривен).

Напомним, в начале года в законе о госбюджете были заложены доходы в размере 1 095 млрд гривен. Однако Верховная рада 13 апреля внесла изменения в государственный бюджет на 2020 год, увеличив дефицит госбюджета на 200 млрд гривен. Размер доходов был снижен до 975 млрд гривен. В конце года план увеличили за счет взаимозачета долгов "Укранафты" и "Нафтогаза".

Отметим, в течение года фиксировалось хроническое невыполнение доходной части государственного бюджета. И лишь по итогам ноября правительство вышло на плановые показатели госбюджета.