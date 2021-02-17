ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Украина денонсировала еще одно соглашение с СНГ: названа причина

Новина українською → Киев, Среда 17 февраля 2021 13:32
Украина денонсировала еще одно соглашение с СНГ: названа причина Фото: заседание правительства (пресс-служба КМУ)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров принял постановление о выходе Украины из Соглашения о координации межгосударственных отношений в области почтовой и электрической связи. Соглашение было подписано в 1992 году в Бишкеке.

Постановление было принято во время заседания правительства, которое транслировалось на канале Кабмина в Youtube.

Документом поручается Министерству иностранных дел Украины в установленном порядке уведомить Исполнительный комитет Содружества независимых государств о выходе Украины из соглашения.

Как отмечается пояснительной записке к проекту, за период, прошедший со времени подписания соглашения, она не приобрела для Украины практической реализации.

"Выход Украины из указанного Соглашения не повлияет на интересы украинских граждан и на способность государства должным образом защищать национальные интересы, а также не повлияет на возможности Украины в противодействии попыткам Российской Федерации легитимизировать временную оккупацию части суверенной территории нашего государства", - говорится в документе.

Кроме того, предусмотренная соглашением координация действий Украины с государствами СНГ, не соответствует обязательствам в сфере телекоммуникаций и почтовой связи, взятым Украиной при подписании Соглашения об ассоциации с ЕС.

Напомним, 16 декабря 2020 года Кабинет министров принял решение о выходе Украины из международных договоров, заключенных в рамках Содружества независимых государств. Три из этих соглашений - в сфере атомной энергии.

Как сообщало РБК-Украина, в августе Украина денонсировала авиационные соглашения СНГ из-за полетов России в оккупированный Крым.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Экономика Кабинет Министров Украины СНГ документы
NEWS
Адаптивный карантин возвращается. Шмыгаль сделал заявление
Адаптивный карантин возвращается. Шмыгаль сделал заявление
DAILY
Кто следующий. Будет ли Владимир Зеленский воевать с олигархами
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Кто следующий. Будет ли Владимир Зеленский воевать с олигархами