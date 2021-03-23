Убытки из-за локдауна: сколько потеряют рестораны в Киеве за три недели

Три недели простоя из-за локдауна в Киеве обойдутся рестораторам в 100 млн гривен, подсчитала генеральный директор компании "Ресторанный консалтинг" Ольга Насонова. Переориентация заведений на доставку готовых блюд и напитков не сможет перекрыть их убытки.

Киевские рестораны не работают с 20 марта. О введении ограничений на три недели – до 9 апреля – собственники столичных заведений узнали за два дня до вынужденного закрытия.И, по большому счету, такое решение власти застало их врасплох, не дав времени подготовиться.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что городские власти вынуждены были пойти на крайние меры из-за роста количества заболевших COVID-19. Перечень ограничений опубликован на сайте Киевской горадминистрации.

20% ресторанов уже закрылись

Рестораторы уже не первый раз за последний год закрываются на карантин. Заведения общественного питания, как и непродовольственные магазины, ТРЦ, не работали прошлой весной и в январе этого года, а также по выходным – в ноябре 2020 года. По оценкам Ольги Насоновой, за это время в Киеве закрыли около 20% из 2,2 тысяч ресторанов.

Во время нового локдауна заведения, как и ранее, несут убытки. "По моим подсчетам, они (убытки, - ред.) составят около 100 млн грн. Работа на самовывоз или доставку не сможет заменить полноценную работу заведения", - говорит Насонова.

Основная статья затрат ресторанов – это арендная плата, которую владельцы помещений на период локдауна снижать не намерены. Заведениям также приходится хотя бы частично оплачивать заработные платы своим сотрудникам, иначе они найдут другую работу.

Управляющий партнер ресторанов Pastateca и "Сихарули" Максим Храмов поясняет, что заказов на прошлых выходных, когда начали действовать новые ограничения, было много. Гости сами приезжали и забирали готовые блюда. Но количество покупок, в зависимости от заведения, было в два-пять раз ниже, чем продажи полноценно работающих ресторанов, поясняет он.

В прошлом году рестораторы выходили на акции протеста из-за карантинных ограничений (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Начало года для большинства заведений можно назвать успешным. В феврале и в первой половине марта спрос со стороны посетителей резко вырос – на выходные и праздничные дни бронировать места приходилось заранее и на четко оговоренное время. Например, с 19:00 до 21:00,после чего столик занимали уже новые гости.

Теперь же новые ограничения могут подкосить работу тех заведений, которые не смогли сформировать "финансовую подушку" на период вынужденного простоя. Ольга Насонова считает, что около 5% ресторанов могут не пережить мартовский локдаун.

Чтобы удержаться на плаву, рестораны сейчас стараются привлечь клиентов различными программами лояльности, самые популярные из которых – скидки на все блюда в меню в размере 20-30% при самовывозе. Некоторые кафе дарят второе блюдо при заказе в определенные часы.

Рестораторы готовы продавать бизнес

Сейчас владельцы ресторанов еще стараются спасти свой бизнес, из-за чего растет спрос на консалтинговые услуги, говорит Максим Храмов. "Поступает много обращений с просьбой проконсультировать владельцев, войти в акционерный капитал", - рассказывает он.

Но есть и те, кто уже готов продать бизнес. На сайтах объявлений можно найти больше сотни предложений о продаже кафе или ресторана. Например, кафе в столичном "Гидропарке" площадью около 500 кв м можно купить за 130 тысяч долларов,помещение площадью 60 кв м с ремонтом и оборудованием под кафе площадью 60 кв м на ул. Институтской – за 319 тысяч долларов, ресторанно-гостиничный комплекс на берегу озера в пригороде Киева – за 955 тысяч долларов.

Другой вопрос, что желающих купить такие активы – немного. Инвесторы, по словам экспертов, не спешат вкладывать средства в ресторанный бизнес до тех пор, пока Украина не справится с эпидемией.