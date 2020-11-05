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Центробанк США сохранил базовую ставку на нуле

Новина українською → Вашингтон, Четверг 05 ноября 2020 21:17
Центробанк США сохранил базовую ставку на нуле Фото: доллары (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В четверг вечером, 5 ноября, Федеральная резервная система Соединенных Штатов, выполняющая функции центрального банка страны, сохранила ключевую ставку на уровне 0-0,25% годовых. При этом рост инфляции установлен на целевом уровне в 2%.

Об этом говорится в сообщении финансового регулятора.

"Комитет по операциям на открытом рынке решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0-0,25% и ожидает, что будет поддерживать этот диапазон до тех пор, пока условия на рынке труда не достигнут уровней, соответствующих оценкам максимальной занятости, а рост инфляции - целевого уровня в 2%", - говорится в сообщении.

Отметим, что ФРС уже в пятый раз сохранила ставку после того, как дважды внепланово снизила ее в марте.

Напомним, на фоне новостей о выборах в Соединенных Штатах мировые фондовые биржи открываются падением основных индексов.

Ранее сообщалось, что Федеральная резервная система США приняла экстренное решение о снижении базовой процентной ставки на 0,5 процентного пункта до 1-1,25% годовых.

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