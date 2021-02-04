Рейтинг партий: какие политсилы пройдут в Раду

Если бы выборы в Верховную раду проходили в начале февраля 2021 года, то 5%-ный барьер с высокой вероятностью преодолели бы четыре партии. Эти политсилы и сейчас представлены в парламенте.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Лидируют партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" которую готовую поддержать 18,9% среди тех, кто готов голосовать и определился с выбором (в начале января - 17,4%), а также "Слуга народа" - 18,6%. За последний месяц рейтинг президентской партии снизился (с 21,6%).

За партию "Европейская солидарность" готовы проголосовать 15,2% (месяц назад - 17,4%), за партию "Батькивщина" - 12,2% (месяц назад - 10,9%).

Кроме того, готовы голосовать за партию "Украинская стратегия Гройсмана" - 4,8% респондентов, Радикальную партию - 4,7%, партию "Сила и честь" - 4,5%, "За майбутне"- 4,4%, партию "Голос" - 3,5%, партию Шария - 3,4%, партию "Свобода" - 3,1%, партию УДАР Виталия Кличка - 2,4 %, "Наш край" - 1,4%.

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 22-3 февраля 2021 года среди 2000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий Метод опроса: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", если бы президентские выборы состоялись в начале февраля 2021 года, больше всего голосов получил бы Владимир Зеленский - 21,2%.

Напомним, по данным опроса КМИС, президентский рейтинг в конце января - начале февраля 2021 года возглавляет Владимир Зеленский, за которого готовы проголосовать 22% украинцев.