ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Прожиточный минимум приблизят к реальной величине: как будут расти выплаты

Новина українською → Украина, Среда 24 марта 2021 10:33
Прожиточный минимум приблизят к реальной величине: как будут расти выплаты Фото: деньги (пресс-служба НБУ)
Автор: Александр Белоус

Министерство социально политики Украины разработало дорожную карту приближения прожиточного минимума к реальной величине. Правительство одобрило и подало в Верховную раду ряд законопроектов.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

По данным министерства, предполагается ускоренное повышение прожиточного минимума для расчета социальных выплат, которые являются основным источником доходов:

  • в 2022 году - на 14%;
  • в 2023 году - на 15%;
  • в 2024 году - на 25%.

Как отмечается в сообщении, проекты законов предусматривают новую методологию определения и применения прожиточного минимума исключительно для основных социальных гарантий (минимальной заработной платы, минимальной пенсии по возрасту, государственной социальной помощи, которая является для человека основным источником доходов).

Кроме того, планируется внедрение базовых величин для расчета социальных выплат (надбавок, повышений, дополнительной пенсии, пенсии за особые заслуги, ежемесячных пособий), которые устанавливаются к пенсии или государственной социальной помощи, выплачиваемой вместо пенсии; стипендий, максимальных размеров выплат, компенсационных выплат, а также единовременных выплат (пособий).

Также предлагается введение базовой величины для денежных платежей и взысканий и базовой величины для административных сборов.

Напомним, Кабинет министров 27 января одобрил законопроект по упорядочению системы расчетов размеров прожиточного минимума, социальных выплат, денежных платежей и взысканий и платы за предоставление административных услуг (административного сбора). Предлагается изменить методологию расчетов.

Напомним, с 1 декабря 2020 года в Украине повысился прожиточный минимум до 2189 гривен. От его размера зависят социальные и трудовые выплаты.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Экономика пенсии прожиточный минимум Министерство социальной политики
NEWS
SpaceX сегодня запустит ракету с интернет-спутниками: где можно посмотреть
SpaceX сегодня запустит ракету с интернет-спутниками: где можно посмотреть
DAILY
Цена прощения. Как пройдет налоговая амнистия в Украине и кто под нее попадет
Ольга Шульгаспециально для РБК-Украина Цена прощения. Как пройдет налоговая амнистия в Украине и кто под нее попадет