Как получить пенсии и денежную помощь во время военного положения: разъяснение Минсоцполитики

В Министерстве социальной политики Украины рассказали, как получать денежную помощь и пенсии во время военного положения. По выбору человека пенсии или денежную помощь выплачивают "Укрпочта" или уполномоченные банки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.
Людям, которые находятся по месту своего жительства, денежную помощь и пенсии ожидают доставку "Укрпочтой". Но если условия безопасны для жизни, стоит самостоятельно идти в отделение "Укрпочты".
Люди, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за агрессии России против Украины, получат денежный перевод через АО "Ощадбанк" без открытия банковских счетов. Также возможен перевод средств в отделение "Укрпочты" по месту временного проживания.
Подробнее в разъяснении Минсоцполитики.
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