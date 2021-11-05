НБУ снизил официальный курс доллара до минимума с марта прошлого года

Официальный курс гривны к доллару на 5 ноября установлен на уровне 26,19 гривен за доллар. Ниже курс был только 16 марта 2020 года - 26,08 гривен за доллар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 5 ноября 2021 года установил курс на таком уровне: 26,19 гривен за 1 доллар (-0,0531 грн). При этом курс доллара на 4 ноября составляет 26,2431 гривен за 1 доллар. Скриншот (bank.gov.ua) Курс на 5 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Скриншот (bank.gov.ua)