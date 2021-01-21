НБУ оставил учетную ставку на историческом минимуме

Национальный банк Украины (НБУ) принял решение сохранить учетную ставку на уровне 6,0% с 22 января 2020 года. Таким образом, ставка осталась на минимальном в истории Украины уровне.

Об этом сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко на брифинге, который транслировался на Youtube.

Напомним, НБУ принял решение снизить учетную ставку с 8% до 6,0% годовых с 12 июня 2020 года для поддержки экономики, после чего сохранял ее на этом уровне.

Отметим, учетная ставка - это стоимость кредитов НБУ коммерческим банкам, которые могут получить от центробанка долгосрочное или краткосрочное рефинансирование. Опосредованно ставка должна определять цену кредитов на рынке.

Основным инструментом, с помощью которого НБУ влияет на уровень инфляции, является учетная (ключевая) ставка. По данным НБУ, в Украине изменение учетной ставки НБУ больше всего влияет на уровень инфляции через 9-18 месяцев.

Если прогнозируемая инфляция находится выше целевого уровня, то для ее снижения учетная (ключевая) ставка повышается для приведения инфляции к цели 5%. И наоборот: при более низком прогнозируемом показателе инфляции по сравнению с целевым уровнем ключевая ставка снижается.

Как сообщало РБК-Украина, потребительские цены в Украине в декабре 2020 года по сравнению с ноябрем выросли на 0,9%. За весь год инфляция составила 5,0%.

Таким образом, инфляция находится в целевом диапазоне НБУ, который составляет 5% (+/- 1 п.п.).

Отметим, в государственном бюджете на 2021 год заложен уровень инфляции на уровне 7,3% (декабрь к декабрю предыдущего года). Это официальный прогноз Минэкономики, утвержденный Кабинетом министров.