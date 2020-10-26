"Нафтогаз" повысил цены на газ для производителей тепла еще на 25%

Цены на газ стремительно растут

НАК "Нафтогаз Украины" обнародовала оптовую цену на природный газ для производителей тепловой энергии, которым государственная компания поставляет газ в рамках специальных обязанностей (ПСО). В октябре цена газа составит 5 374,10 грн за 1 тысячу кубометров (без учета НДС и транспортировки), что на 24,4% больше, чем в сентябре (4 318,99 грн).

Об этом сообщается на сайте НАК.

В пресс-службе "Нафтогаза" отметили, что цена газа для производителей тепла рассчитывается в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 19 октября 2018 года № 867, с учетом изменений котировок (цен) на европейских газовых хабах. За период, который используется для расчетов, котировки на природный газ в Европе выросли по сравнению с сентябрьскими ценами на 26%.

Напомним, постановление правительства о возложении на "Нафтогаз" специальных обязательств на рынке газа (ПСО) с 1 августа 2020 года прекратило действовать в части поставки газа для нужд населения.

В то же время, согласно решению правительства, "Нафтогаз" до 1 мая 2021 года поставляет природный газ для производителей тепла, которые подпадают под действие ПСО, и заключили соответствующие договоры поставки природного газа.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров внес изменения в Положение о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа. Постановление разделяет долги ТЭЦ перед "Нафтогазом" за потребленный газ для производства тепла и электроэнергии.

Согласно постановлению, показатели расчетов ТЭЦ за газ для производства тепла и электроэнергии с НАК "Нафтогаз Украины" будут рассчитываться отдельно.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту постановления, действующие нормы не дают "Нафтогазу" возможности устанавливать лимиты газа и ставят под угрозу отопительный сезон в отдельных городах.