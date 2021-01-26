Худший спад после Великой депрессии: МВФ оценил кризис 2020 года

Международный валютный фонд (МВФ) оценивает падение мировой экономики в 2021 году на уровне 3,5%. По сравнению с октябрем прошлого года оценка улучшена на 0,9 п.п.

Об этом говорится в обзоре МВФ World Economic Outlook за январь 2021 года.

"Несмотря на то, что предполагаемый обвал (-3,5%) несколько менее ужасен, чем мы прогнозировали ранее (-4,4%), из-за более сильного, чем ожидалось, роста во второй половине в прошлом году, он остается худшим глобальным спадом мирного времени со времен Великой депрессии", - сказала главный экономист МВФ Гита Гопинат.

Согласно прогнозу, в 2021 году мировой ВВП вырастет на 5,5%, а в 2022 году рост замедлится до 4,2%.

Как отмечается в обзоре, восстановление в 2021 году последует за серьезным кризисом в 2020 году, который оказал серьезное негативное воздействие на женщин, молодежь, бедных, неформально занятых и тех, кто работает в секторах с интенсивным контактом.

Прогнозируется, что восстановление в 2021 году будет значительно различаться в разных странах в зависимости от доступа к медицине и эффективности политической поддержки.

"Для того, чтобы повсеместно взять под контроль пандемию, необходимо тесное многостороннее сотрудничество. Такие усилия включают увеличение финансирования COVAX для ускорения доступа к вакцинам для всех стран, обеспечение всеобщего распределения вакцин", - говорится в обзоре.

Как сообщало РБК-Украина, Международный валютный фонд (МВФ) в январе улучшил прогноз роста мировой экономики в 2021 году до 5,5%. Ранее ожидался рост на 5,2%.

Напомним, по прогнозу Всемирного банка, в 2021 году ожидается рост мировой экономики на 4% при условии, что начавшееся применение вакцин от COVID-19 будет продолжаться в широких масштабах в течение всего предстоящего года.