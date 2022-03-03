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Мировые бренды уходят из России. Путин обрек страну на бизнес-изоляцию

Новина українською →
Россия, Четверг 03 марта 2022 14:46
Мировые бренды уходят из России. Путин обрек страну на бизнес-изоляцию Самые дорогие и известные бренды уходят из РФ (Фото: Lauren DeCicca/Getty Images)
Автор: Ростислав Шаправский

Россия из-за начала войны в Украине становится токсичной страной с точки зрения бизнеса. И дело не только в санкциях, которые весь мир вводит против российских банков, компаний и целых секторов экономики.

Подробнее о том, кто уходит из РФ – в материале РБК-Украина.

Для многих брендов, даже если санкции не будут непосредственно мешать их работе, имиджево как минимум неприемлемо работать на экономику агрессора. Не говоря уже о том, что платежеспособность российского рынка упадет из-за девальвации местной валюты, ожидаемого роста безработицы, а также блокировки экспортных и импортных поставок.

По оценкам Центра противодействия дезинформации, уже более 70 компаний и брендов объявили о полном прекращении работы в РФ или приостановке услуг клиентам в этой стране.

Первыми о выходе с российского рынка сообщили авиакомпании, отказавшись летать в аэропорты страны-агрессора. Далее и производители самолетов сказали, что прекращают сотрудничество с РФ, в частности Boeing и Airbus. Embraer, как и два предыдущих производителя, также приостановит поставки в Россию запчастей для своих самолетов и не будет обслуживать авиапарк российских компаний.

Объявили о выходе с российского рынка или намерении это сделать, в частности, такие бренды: Apple, Coca-Cola, Danone, Dell, DHL, Ericsson, HP, Lenovo, Maersk, Nike, OnlyFans, AMD, Adobe, Oracle, H&M, Dropbox, FedEx, Intel, Nestle и Adidas, отказавшийся работать со сборной РФ по футболу.

Магазины Canon не будут работать в РФ. А IKEA решила приостановить деятельность еще и в Белоруссии.

Самые известные и дорогие авто- и мотобренды также отказываются работать с РФ: Audi, Chevrolet, Cadillac, Suzuki, BMW, Ford, Harley Davidson, General Motors, Jaguar, Porsche, Renault, Mercedes, Volkswagen, а также Škoda, Scania, Toyota (производство и поставка) и Lexus. Производитель грузовиков MAN также не будет экспортировать свою продукцию в РФ.

Заблокировали или ограничили услуги для РФ онлайн-сервисы: Apple Pay, Amazon, Cex Io, Etsy, LinkedIn, Facebook (блокировка аккаунтов медиа РФ), Google Pay, Google Maps, Instagram (блокировка пропаганды), Paysera, Samsung pay, Snapchat и Spotify.

Среди энергетических компаний о прекращении бизнеса и инвестиций заявили: Shell, сообщив о разрыве контракта с "Газпромом", а также Exxon Mobil, отозвав своих специалистов из нефтяных компаний России.

В России прекращают вещание или уже недоступны: BBC, Cinema 4D, Netflix, Sony, Pornhub, Paramount, Megogo. Крупнейшие игроки рынка кинопроката, в частности Disney и Universal, также ушли с российского рынка из-за военной агрессии России по отношению к Украине.

Не будут там работать и платежные системы: Mastercard и VISA (заблокированы у части банков из РФ), American Express, PayPal.

Соревнования, фестивали, турниры. Участие РФ или в РФ отменили: Cannes Festival, Eurovision, Formula 1, FIFA, Международный олимпийский комитет, Mobile World Congress, NHL. Кроме того, у Петербурга отобрали финал Лиги чемпонов по футболу.

И это далеко еще не весь список тех компаний и брендов, которые покинут Россию. В ближайшее время перечень наверняка будет увеличиваться.

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