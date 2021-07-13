Миллионные штрафы за контрабанду: Рада приняла закон Зеленского за основу

"За" проголосовали 255 парламентариев.

Контрабанда товаров

Контрабанду товаров, совершенную в крупном размере, президент предлагает наказывать штрафом от 170 тысяч до 425 тысяч гривен.

За контрабанду по предварительному сговору группой лиц, или совершенную должностным лицом с использованием власти или служебного положения, или в крупном размере, грозят штрафы 850 тысяч - 1 млн 275 тысяч гривен или лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Если контрабанду совершила организованная группа, это преступление будут наказывать лишением свободы на срок от 7 до 11 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Контрабанда считается в крупном размере, согласно документу, если общая стоимость предметов контрабанды в сто и более раз превышает установленный законодательством необлагаемый минимум доходов граждан. В большом размере - если в 600 и более раз превышает такой минимум.

Контрабанда подакцизных товаров

Контрабанду подакцизных товаров (кроме электрической энергии), совершенную в крупном размере, Зеленский предлагает наказывать штрафом в 340 тысяч - 680 тысяч гривен или лишением свободы на срок от трех до шести лет.

В случае предварительного сговора группы лиц/совершения должностным лицом с использованием власти или служебного положения, или в крупном размере, штраф уже составит 1 млн 275 тысяч - 2 млн 400 тысяч гривен. Или же за это будут лишать свободы на срок от 6 до 11 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

За контрабанду подакцизных товаров, совершенную организованной группой, грозит тюрьма на срок от 10 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Закон определяет, что значительный размер контрабанды - если общая стоимость предметов контрабанды (кроме электроэнергии) в пятьдесят и более раз превышает установленный законодательством НМДГ; в крупном размере - если общая стоимость предметов контрабанды в 400 и более раз превышает такой минимум.

Недостоверное декларирование товаров

Недостоверное декларирование товаров документ определяет как внесение в таможенную декларацию недостоверных сведений или непредоставление при таможенном оформлении по установленной форме точных и достоверных сведений о товарах и/или транспортных средствах коммерческого назначения, подлежащих обязательному декларированию и выпускающихся в свободное обращение.

Если эти действия привели или могли привести к неправомерному уменьшению или освобождению от уплаты таможенных платежей в крупных размерах, за это грозит штраф в размере от 170 тысяч до 289 тысяч гривен.

Наказывать будут и недостоверное декларирование по предварительному сговору группой лиц, или если оно привело или могло привести к неправомерному уменьшению или освобождению от уплаты таможенных платежей в крупных размерах. Это будет караться штрафом 720 тысяч - 120 тысяч гривен или лишением свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Если декларирование привело или могло привести к неправомерному уменьшению или освобождения от уплаты таможенных платежей в особо крупных размерах, это будут наказывать штрафом 1 млн 615 тысяч - 2 млн 40 тысяч гривен или лишением свободы на срок от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Недостоверное декларирование по предварительному сговору с должностным лицом таможенного органа, или содействия в любой форме таможенником совершению таких действий с использованием власти или служебного положения, глава государства хочет наказывать лишением свободы на срок от 5 до 11 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Подозреваемый в контрабанде, которая привела к неправомерному уменьшению или освобождению от уплаты таможенных платежей в крупных, больших и особо крупных размерах, освобождается от уголовной ответственности, если он уплатил двойной размер неуплаченного таможенного платежа.

Под значительным размером средств следует понимать суммы таможенных платежей, которые в 130 и более раз превышают установленный законодательством необлагаемый минимум доходов граждан; под крупным размером - суммы таможенных платежей, которые в 650 и более раз превышают такой минимум.

Под особо крупным размером средств следует понимать суммы таможенных платежей, которые в 1400 и более раз превышают установленный законодательством НМДГ.