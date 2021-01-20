Киевских безработных переучат на программистов: как это будет работать

Бесплатное обучение будет доступно для зарегистрированных безработных

Кабинет министров принял решение о проведении в г. Киеве эксперимента по профессионального обучения зарегистрированных безработных. Обучение будет происходить для потребностей работодателей сферы информационных технологий.

Соответствующее постановление принято на заседании правительства 20 января, которое транслировалось на Youtube.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту постановления, в связи карантинными ограничениями возросло количество безработных, в том числе за счет возврата в Украину большого количества граждан Украины, работавших за рубежом, при том, что украинские ИТ-компании испытывают нехватку специалистов с нужными навыками.

"Удовлетворить потребность работодателей в сфере информационных технологий в квалифицированных работниках с современными знаниями и навыками и способствовать трудоустройству зарегистрированных безработных возможно через внедрение механизма организации и проведения профессионального обучения зарегистрированных безработных.

Согласно документу, отбор кандидатов на обучение осуществляется в два этапа после обнародования перечня образовательных программ.

На первом этапе отбора проводится специализированное компьютерное тестирование, которое для целей эксперимента разрабатывается и утверждается Мінцифри.

Предварительные собеседования с кандидатами, их направления на тестирование и предоставление доступа к тестам проводятся по карьерной советниками филиалов Киевского городского центра занятости.

В случае успешного прохождения кандидатом первого этапа, что подтверждается положительными результатами и соответствующими рекомендациями тестирования, он допускается ко второму этапу отбора.

На втором этапе отбора комиссией Центра занятости изучаются документы, представленные кандидатом на отбор с учетом результатов и рекомендаций тестирования, и проводится собеседование с кандидатом.

Во время проведения собеседования с кандидатом комиссия Центра занятости выясняет его профессиональную направленность, готовность и мотивацию к обучению и дальнейшему трудоустройству после завершения обучения у работодателей.

Для собеседования кандидат представляет следующие документы:

результаты и рекомендации тестирования;

справку о прохождении обязательного предварительного психиатрического и наркологического осмотров;

форма первичной учетной документации № 086/о "Медицинская справка (врачебное консультационное заключение)";

мотивационное письмо, составленное в произвольной форме.

Напомним, по состоянию на начало 2021 года в базе службы занятости Киева имелись 7038 вакансий. На одну вакансию в среднем претендуют 3 безработных, тогда как в прошлом году - 1 безработный.

Напомним, учете в Государственной службе занятости по состоянию на 1 января 2021 года находилось 459 тысяч безработных. Диплом о высшем образование имеют 49% соискателей работы, 34% - окончивших профессионально-техническое учебное заведение, а 17% - общеобразовательную школу.