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Кабмин согласовал кандидатуру нового руководителя Таможни

Новина українською → Киев, Среда 28 октября 2020 15:00
Кабмин согласовал кандидатуру нового руководителя Таможни Фото: Павел Рябикин (focus.ua)
Автор: Марианна Присяжнюк

В Кабинете министров согласовали кандидатуру Павла Рябикина на должность главы Государственной таможенной службы. Ранее Рябикин занимал должность гендиректора аэропорта "Борисполь"

Об этом РБК-Украина сообщил источник в правительстве.

Рябикин - украинский политик, юрист и дипломат, народный депутат Украины VII созыва. С марта 2017 года он является генеральным директором международного аэропорта "Борисполь".

Напомним, в апреле Кабинет министров Украины уволил Максима Нефедова с должности главы Государственной таможенной службы.

С апреля по август Государственную таможенную службу возглавлял Игорь Муратов.

Как сообщало РБК-Украина, 22 октября Кабмин сменил и.о. главы Государственной таможенной службы. Андрей Павловский уволен, а вместо него исполнять обязанности руководителя Гостаможни был назначен Евгений Ентис.

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