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Как изменится курс доллара: прогноз аналитика на неделю

Новина українською → Киев, Воскресенье 28 марта 2021 08:41
Как изменится курс доллара: прогноз аналитика на неделю Фото: курс доллара вырастет до 28,20 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В течение ближайшей недели ожидается умеренный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,2 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,1/28,3 грн.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари.

Как напомнил аналитик, За минувшую неделю курс доллара к гривне вырос на всех сегментах валютного рынка на 0,8-1,0%.

Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 27,68 до 27,97 грн (+1,0%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за это же время выросли с 27,70/27,72 до 27,97/27,99 (+1,0%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках выросли за неделю с 27,61/27,79 до 27,83/28,04 (+0,8%/+0,9%).

При этом спред между средней продажей и средней покупкой расширился с 0,6% до 0,7% за счет более быстрого роста курса продажи по сравнению с покупкой.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 22-26 марта 2021 года не покупал валюту на межбанковском валютном рынке. При этом он не выходил на межбанк с интервенциями по продаже долларов.

Напомним, международное агентство S&P Global Ratings прогнозирует курс 29,50 гривен за доллар. Таких значений курс достигнет в конце 2021 года.

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