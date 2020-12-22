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Доллар и евро растут перед Новым годом: курс в обменных пунктах

Новина українською → Киев, Вторник 22 декабря 2020 11:49
Доллар и евро растут перед Новым годом: курс в обменных пунктах Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Доллар снова подорожал до 28,30 гривен, евро поднялся до 34,50 гривен

В обменных пунктах Украины утром 22 декабря 2020 года курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 25 копеек до 28,33 гривен за доллар. Курс евро вырос на 20 копеек до 34,50 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 28,06 (27,80 - 21 декабря), продажи - 28,33 (28,08 - 21 декабря) грн за доллар.

Средний курс покупки евро составляет 34,00 (33,80 - 21 декабря), продажи - 32,50 (34,30 - 21 декабря) грн за евро.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 22 декабря 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 2 копейки до 28,25 гривен за доллар, курс в покупке до 28,23 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 5 копеек до 34,51 гривен за евро.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 22 декабря 2020 года установил официальный курс на уровне 28,03 гривен за доллар. Курс на 21 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 28,10 - 28,35 грн/доллар, повысив его по сравнению с предыдущим днем.

Доллар и евро растут перед Новым годом: курс в обменных пунктах

Прогноз

По прогнозу НБУ, рекордные выплаты из бюджета в конце 2020 года могут привести к давлению на курс гривны.

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