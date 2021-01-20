Деньги за лицензии на игорный бизнес пойдут в спецфонд: на что потратят средства

Часть денег от лицензий пойдут на медицину, спорт, образование, культуру и науку

Кабинет министров предлагает создать государственный фонд поддержки медицины, спорта, образования, культуры и науки. Фонд будет функционировать в рамках специального фонда госбюджета и будет наполняться средствами от платы за лицензии на проведение азартных игр и лотерей.

Соответствующий проект закона одобрен на заседании правительства 20 января, которое транслировалось на Youtube.

Законопроектом предлагается внести изменения в Бюджетный кодекс Украины, которые предусматривают:

создание государственного Фонда поддержки медицины, спорта, образования, культуры и науки в составе специального фонда государственного бюджета Украины;

направление отчислений ежегодных лицензионных платежей от осуществления деятельности в сфере организации и проведения азартных игр и от выпуска и проведения лотерей в Фонд;

направление 50% от плат за лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорных заведениях казино и 50% от плат за лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в залах игровых автоматов в бюджеты местного самоуправления по местонахождению соответствующего игорного заведения (казино, зала игровых автоматов);

использование средств Фонда на финансирование здравоохранения, спорта, образования, культуры, научной и научно-технической деятельности с определением целевого направления платежа за конкретный вид лицензии

Планируется, что Фонд заработает с 1 января 2022 года.

Напомним, в законе о государственном бюджете на 2021 год предусмотрена плата за лицензии на осуществление деятельности в сфере организации и проведения азартных игр и за лицензии на выпуск и проведения лотерей в сумме 7,4 млрд гривен. Это на 70% больше, чем в 2020 году (4,4 млрд гривен).

Подробнее о том, как будет работать закон об игорном бизнесе читайте в материале РБК-Украина "Азарт в законе: как будет работать игорный бизнес в Украине".