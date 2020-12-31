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Часть пенсионеров получат повышение с 1 января: кого это коснется

Новина українською → Киев, Четверг 31 декабря 2020 12:42
Часть пенсионеров получат повышение с 1 января: кого это коснется Фото: гривны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Минимальная пенсия повысится для пенсионеров старше 65 лет с большим страховым стажем

Для части неработающих пенсионеров с 1 января 2021 года минимальная пенсия по возрасту вырастет с 2000 до 2400 гривен. Это произойдет в связи с повышением минимальной заработной платы с 5000 до 6000 гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Как отмечается в сообщении, для лиц, которые достигли возраста 65 лет, при наличии у мужчин 35 лет, у женщин 30 лет страхового стажа, минимальный размер пенсии по возрасту составляет 40% минимальной заработной платы.

Часть пенсионеров получат повышение с 1 января: кого это коснется

"Перерасчет пенсии проведен с дня установления нового размера минимальной заработной платы, кроме пенсионеров, которые работают (проводят деятельность, связанную с получением дохода, который является базой начисления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование)", - говорится в сообщении.

Пенсионерам, которые работают, после увольнения с работы или прекращения такой деятельности пенсия пересчитывается с учетом минимальной заработной платы, определенной на дату увольнения с работы или прекращения такой деятельности, отметили в ПФУ.

Напомним, законом о государственном бюджете на 2021 год предусмотрен рост минимальной зарплаты с 1 января с 5000 до 6000 гривен. С 1 декабря 2021 года минимальная пенсия вырастет до 6500 гривен.

Отметим, по данным Пенсионного фонда, по состоянию на 1 октября 2020 года, средний размер выплаты для 11,220 млн пенсионеров составлял 3 410,6 гривен.

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